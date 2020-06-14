أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

كشف الدكتور محمد أحمد علي أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، عن أخر مستجدات تجارب الوصول إلى علاج فيروس كورونا في مصر، مشيرا إلى أن الباحثين يعملون بكل بجدية وقريبا سيكون هناك نتائج مبشرة.





وقال "علي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع علي قناة "الحدث اليوم"، أن الأمر يستلزم إجراءات ورقية وموافقات وتجارب يجب أن تتم بأكملها، موضحا: "المركز القومي للبحوث يعمل علي إيجاد علاج لفيروس كورونا كأي دولة أخرى والنتائج التي توصلنا إليها حتى الآن مبشرة".





وأشار إلى أن اللقاح الذي يستخدم لعلاج فيروس كورونا يجب ان ينتج في أكثر من دولة لأنه ليس هناك دولة تستطيع ان تنتج علاجا للعالم أجمع، مؤكدا علي ان وجود التكنولوجيا في مصر يساعدها علي مقابلة ومواجهة أى وباء.





ولفت أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث الى أننا نعمل في جميع الاتجاهات في مجال الدواء ومجال اللقاح ووصلنا الى مستوى متقدم.







