في ذكرى ميلادها.. تعرف على اللقاء الأول بين زبيدة ثروت وبيليه وسر إعجابه الشديد بها

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:38 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
تحل اليوم ذكرى ميلاد صاحبة أجمل عيون، وقطة السينما العربية الفنانة الكبيرة والرقيقة زبيدة ثروت.

والتقت زبيدة ثروت، مع اللاعب البرازيلي الشهير بيليه، في دولة الكويت للمرة الأولى، ولم يعرفان بعضهم البعض من قبل.

كانت زبيدة ثروت، في الكويت من أجل مناسبة فنية، وكانت تقيم في نفس الفندق الذي يقيم فيه بيليه، وقابلته أثناء دخولها الفندق، وكان يجتمع حوله الجمهور.

ووسط الجموع كان هناك وجه أسمر داكن السمرة، راجعت أسماء أبطال السينما من الملونين ووجوههم بسرعة فلم تجد بينهم من رأت.

قال لها مرافقها إنه بيليه الجوهرة السمراء وساحر كرة القدم البرازيلي، واقترب اللاعب منها ومد يده ليصافحها أمام المصعد، وقال لها:" نحن زميلان"، فقالت بدهشة:" ولكني لم ألعب الكرة ولو لمرة واحدة في حياتي".

رد بيليه:" أما أنا فقد مثلت 3 أفلام في البرازيل"، فسألته:" وكيف عرفت أني ممثلة؟"، فرد:" مجرد فراسة، فلا يمكن أن تكون من هي في مثل جمالك إلا ممثلة".

احمر وجه زبيدة ثروت، خجلًا وقال لها بيليه:" لقد أخبروني أنك ممثلة مصرية وكنت أحسبك فرنسية أو تركية"، فقالت له:" وقالوا لي أنك أشهر لاعب في الكرة"، فتابع بيليه:" لا تصدقي ما يقولون حتى تشاهدي بعينيك"، وأكمل "الجميلتين".
في ذكرى ميلادها.. تعرف على اللقاء الأول بين زبيدة ثروت وبيليه وسر إعجابه الشديد بها
في ذكرى ميلادها.. تعرف على اللقاء الأول بين زبيدة ثروت وبيليه وسر إعجابه الشديد بها

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