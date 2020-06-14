وزير الأثار: إرجاء افتتاح المتحف المصري الكبير للعام القادم

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:37 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عن إرجاء افتتاح المتحف المصري الكبير للعام القادم؛ وسوف تحدد موعد افتتاحه القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات كثيرة سيتم افتتاحها خلال الـ60 يومًا القادمة.

وأضاف "العناني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن مع الإعلامى سيد على المذاع على قناة الحدث اليوم أن العمل في المتحف الكبير يسير على قدما وساق، والعاملون به يبذلون جهودا كبيرة جدا، وسيتم إنجازه في أقرب وقت، معقبا: "إن شاء الله في الربع الأول من 2021 سنكون انتهينا منه تماما لأنه ليس عملا أثريا بل سياسيا أيضا".

وتابع: "وضعنا ضوابط لتكون السياحة في البداية 25% ثم وصلنا إلى 50%، وبعدها تم تحديد 3 محافظات الأقل أعدادا في إصابات كورونا، وهى مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر لاستقبال السياحة الخارجية، اخترناها لبضعة أسابيع وسنقوم بعمليات التقييم".

وأشار إلى أن قرار عودة السياحة ليس مصريا فقط، ولكن مصر تفتح أبوابها والدول الخارجية تسمح لمواطنيها بالذهاب إلى مصر، وسمحنا بفتح 50% فقط من الطاقة الاستيعابية للفنادق وسنقوم بالفتح التدريجي إلى أن تعود الحركة ونسبة الإشغال إلى ما كانت عليه".

ونوه وزير الأثار إلى أن "الفنادق مسموح بها بالبيسين والشواطئ الخاصة بالفنادق، ومن يشكون من إغلاق الشواطئ أمام السائحين لم يذهبوا إلى فنادق والشواطئ الخاصة بالفنادق تعمل ولا مشكلة طالما الفندق يلتزم بالإجراءات المفروضة".

أخبار تهمك

انفراد لـ «الفجر» - سيرينو يتحدث للمرة الأولى: أتمني اللعب للأهلي وهذه حقيقة مفاوضات الزمالك.. المارد الأحمر هو المرشح للتتويج بدوري الأبطال.. وبرشلونة سيحصد لقب الليجا بفضل «ميسي»

منذ أقل من ساعتين

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل إصابة نجم ريال مدريد أمام إيبار

منذ أقل من نصف ساعة

طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

منذ 13 دقيقة

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ حوالي 9 ساعات

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ حوالي 7 ساعات

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يحسم أزمة قناتي الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 36 دقيقة

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل| عودة الطيران أول يوليو بإجراءات احترازية

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يحسم مصير أحمد ياسر ريان مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:27 م

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

10:29 م

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

07:32 م

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

03:28 م

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

01:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: قطر تمول داعش لغزو إفريقيا بداية من الصومال