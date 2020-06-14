"تحت السيطرة".. تطورات الوضع الصحي في محافظة أسيوط

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:32 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط أن الوضع الصحي في المحافظة بما يخص الإجراءات الوقائية بشأن فيروس كورونا تحت السيطرة، مشيرا إلى أن جميع أجهزة المحافظة والمواطنين يعملون على الحد من انتشار الوباء.

وقال "سعد" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن مع الإعلامى سيد على المذاع على قناة الحدث اليوم أن المستشفيات قادرة على تعامل مع الإصابات المتزايدة، موضحا: " بشكل دائم مع الأجهزة الطبية ووكيل وزارة الصحة وزودنا عدد الأسرة وزودنا المستشفيات وأمر بجولات ميدانية وهناك اتصالات مع وزيرة الصحة بشكل دائم".

وأضاف محافظ أسيوط: هناك عدد من المستشفيات تم تخصيصها لأى شيء غير كورونا، وأخرى لاستقبال أي من يريد تلقى علاج كورونا، ولدينا استعداد وهذا ما نعمل عليه والمستلزمات الوقائية أقوم بجولات ميدانية عليها يوميا واليوم كانت آخر جولة لى وهى متوفرة ولدينا مخزون استراتيجي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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