كريم أبو زيد يشارك جمهوره بفيديو لوالده الفنان محمود أبو زيد

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
شارك الفنان كريم ابو زيد، جمهوره ومتابعيه بمشهد لأبيه الراحل محمود أبو زيد، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل بالصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وكتب كريم معلقًا على المشهد: "رحمة الله عليك يا والدي الكاتب السيناريست العبقرى محمود أبو زيد مشهد من فيلم جرى الوحوش".

يذكر أن آخر الأعمال السينمائية للفنان كريم أبو زيد فيلم "دعدوش" الذي عُرض مؤخرًا، وجسّد من خلاله دور شاب محبط انضم إلى صفوف داعش من أجل الحصول على المال.

وشارك كريم أبو زيد في مضان 2018 بمسلسل "ابن أصول" وهو من يشارك في بطولته حمادة هلال، سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، وفاء سالم، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، أحمد حلاوة، بجانب عدد آخر من الفنانين، هو من إنتاج شركة "سينرجى".

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