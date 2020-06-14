"إنها البداية".. مارتين برايثوايت يعلق على هدفه الأول بقميص برشلونة

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:28 م
مارتين برايثوايت
مارتين برايثوايت
عبّر اللاعب الدنماركي مارتين برايثوايت، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، عن سعادته البالغة بعد تسجيل أول أهدافه مع البلوجرانا ضد ريال مايوركا في المباراة التي انتهت بنتيجة 0/4، على ملعب "إيبيروستار"، في إطار منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" لموسم 2019/2020. 

وافتتح مارتين برايثوايت سجله التهديفي مع فريق برشلونة منذ قدومه في يناير الماضي من ليجانيس، معبرًا عن فرحه وسعادته الكبيرة بهذا الهدف الافتتاحي له مع البلوجرانا.
 
وقال مارتين برايثوايت، عقب اللقاء، عبر حسابه على الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا: "شعور مدهش وفوز عظيم.. الهدف الأول مجرد بداية"، موضحًا عبر وسائل الإعلام عقب اللقاء قائلًا: "كان من المهم لي أن أُسجل أول أهدافي مع فريق برشلونة وأنا سعيد للغاية لتحقيق هذا الأمر، وكان من المهم أن نفوز دون أن تهتز شباكنا".
 
وأضاف مارتين برايثوايت قائلًا: "المباراة القادمة ستكون ضد فريقي السابق ليجانيس وهذا الأمر مميز بالنسبة لي، لكنني سأقدم أفضل ما لدي، وذلك من أجل تحقيق الفوز والاستمرار في الصدار".
 
وتمكن فريق برشلونة من تحقيق فوزًا سهلًا على مضيفه ريال مايوركا بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس السبت، في الظهور الأول للبلوجرانا بعد غياب دام لأكثر من 3 أشهر، وذلك سبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبدأ برشلونة مباراته أمام ريال مايوركا بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجي روبرتو - جيرارد بيكيه - كيلمونت لينجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - أرتورو فيدال.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - مارتن برايثوايت - ليونيل ميسي.

وحملت رباعية برشلونة توقيع كل من أرتورو فيدال في الدقيقة 2 بداية اللقاء، وأضاف مارتين برايثوايت الهدف الثاني في الدقيقة 37، وأحرز جوردي ألبا الهدف الثالث في الدقيقة 79، واختتم ميسي الرباعية قبل صافرة نهاية الشوط الثاني بلحظات وبالتحديد في الدقيقة 93، لينتهي اللقاء بنتيجة 0/4 للبلوجرانا.

وبهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى النقطة 61 في صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني "الليجا" بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الوصيف، بينما تجمد مايوركا عند النقطة 25 في المركز 18.

بالفيديو.. اهداف مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري:-

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