أول تعليق من شمس البارودي على أنباء عودتها للتمثيل

شمس البارودي ، انتشرت في الآونة الأخيرة أنباءً تتعلق بعودة نجوم كبار إلى ساحة الفن مجدًا برغم ابتعادهم عن المجالي لعشرات السنين، وبمجرد أن يثار اسم أحد هؤلاء العمالقة تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عودتهم للفن من جديد.





عودة شمس البارودي





وانتشارت في الساعات القليلة الماضية أنباء تفيد بعودة النجمة الكبيرة المعتزلة شمس البارودي إلى عالم السينما والدراما مجددًا برغم غيابها لسنوات عن الشاشة وعن عالم الشهرة والتألق.





رد شمس البارودي





ونفت شمس البارودي الأنباء التي يتم تداولها بشأن عودتها للتمثيل مجددًا، مؤكدةً على أن كل ما يثار مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة وأن ما يتم تداوله أخبار كاذبة تفتقر للحقيقة والصحة والمصداقية.





عودة شمس البارودي للتمثيل





قالت الفنانة المعتزلة شمس البارودى إنها لن تعود للتمثيل من جديد وأن مايتم تداوله عن عودتها للتمثيل بين حين وآخر ليس له أساس من الصحة.

غضب شمس البارودي من شائعة عودتها





وأوضحت شمس الباودى أنها تتعجب من هذه الأنباء التي تثار من وقت لآخر، مشيرةً إلى أنها لم تعد قادرة على التمثيل، وتكون في حالة تعجب عندما ترى زوجها النجم الكبير حسن يوسف يؤدي أحد أدواره حاليًا أو ابنها عمر.





تجسيد حياة شمس البارودي





ورفضت شمس البارودى أن يقوم أحد بتجسيد شخصيتها معربة عن موافقتها أن يتم ذلك بصوتها فقط، وبصور تتعلق بحياتها الأسرية والعائلية، وتكون ذات طابع وثائقي، مؤكدةً على أنها أوصت أبنائها بمقاضاة من يقوم بأداء وتجسيد دورها وحياتها.





العروض التي تلقتها شمس البارودي





وكشفت شمس البارودى عن تلقيها عروضًا بالملايين لتأدية بعض البرامج والأعمال الدرامية والتي رفضتها جميعها، وذلك بسبب التزامها المعروف عنها وقرارها التفرغ لأسرتها وزوجها.





ميلاد شمس البارودي ونشأتها





ولدت النجمة المعتزلة شمس البارودي شمس البارودي، في القاهرة بالـ4 من أكتوبر عام 1945، بمنطقة الجيزة، واسمها الحقيقي شمس الملوك جميل البارودي، وانطلقت في عالم الفن في عام 1961 واستمرت لأكثر من 20 عامًا.





حياة شمس البارودي الشخصية





واعتزلت شمس البارودي في عام 1984، حيث قررت التفرغ لبيتها ولزوجها النجم الكبير حسن يوسف والذي تزوجته في عام 1970، وأنجبت منه عمر ،عبدالله ، ناريمان، ومحمود.



