سميرة سعيد تمارس الرياضة داخل منزلها

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:43 م
سميرة سعيد
سميرة سعيد
مصطفى فكيه
شاركت الفنانة سميرة سعيد، جمهروها بفيديو جديد لها عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " انستجرام ".

وظهرت "سعيد" بالفيديو وهى تقوم بعمل بعض التمارين الرياضية داخل منزلها، وعلقت على الفيديو:" الحظر شجعني على الأكل شويه.. والرياضة أكثر".

يذكر أن الديفا سميرة سعيد انتهت من تصوير الجزء الخاص بها ضمن أوبريت "أنت أقوي"، بمدينة الجونة حيث صورت مشاهدها، والتي من المقرر أن تضاف إلى باقي العمل، حيث يضم الأوبريت الكينج محمد منير والنجم تامر حسنى والنجوم العرب صابر الرباعى، وائل جسار، وكارول سماحة، والمقرر طرحه خلال الأسبوع الجارى وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.

تقول كلمات الأوبريت: أنت أقوى.. أنت أبقى.. سر أسرار الحياة.. مد إيدك فوق وصلى للمحبة والإله.. غنى للحب الكبير للأمل.. تحيا الحياة.

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