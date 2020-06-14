صحة الإسكندرية عن حالة مريض بكورونا: تحسنت حالته ولا يحتاج للمستشفيات

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
كشفت مديرية الصحة بالإسكندرية، عن تواصلها مع حالة المواطن خالد عبدالسلام محمود، الذى تم نشر بوست على "فيس بوك" حول إصابته بكرونا واحتياجه للمستشفى عزل، وهو كفيف ويحتاج إلى رعاية.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، إلى أنه تم التواصل مع المريض وإرسال سيارة إسعاف إلى عنوانه، إلا أن المريض أفاد أن حالته المرضية كانت من 17 يوما وهو حاليا بحالة جيدة ولا يحتاج لدخول مستشفى، وفيما يتعلق بزوجته وبناته، سوف تتم المتابعة يوميا لظهور أى أعراض وفق بروتوكول وزارة الصحة بالعلاج المنزلى للأعراض الخفيفة.

وكان  رواد موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، فيديو استغاثة من المواطن خالد عبد السلام محمود، كفيف مقيم بمنطقة غربال شرق الإسكندرية، يستغيث من إصابتة بفيروس كورونا ويطالب بنقلة لأقرب مستشفى للعلاج اللازم، خاصة أن زوجته تونسية الجنسية وليس لها أقارب بمصر.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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