السلطات السودانية تعلن تمديد إغلاق المطارات

أعلنت السلطات السودانية، مساء اليوم الأحد، عن تمديد إغلاق المطارات لمدة أسبوعين إضافيين، حتى يوم 28 من شهر يونيو الجاري، ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وقال المتحدث الرسمي باسم سلطة الطيران المدني في السودان عبد الحافظ عبد الرحيم: إنه "تم تمديد إغلاق المطارات حتى يوم 28 يونيو"، لافتاً إلى استثناء الشحن الجوي للبضائع والمساعدات الإنسانية، ورحلات الشركات العاملة في حقول النفط، وإجلاء الرعايا الأجانب من هذا القرار، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.





وكانت السودان، قد أغلق مطاراتها منذ يوم 16 أبريل الماضي لمدة شهر، ثم مدد الإغلاق في 16 مايو حتى نهاية الشهر نفسه، قبل أن يمدده مجددا حتى 14 يونيو الجاري.





وسجل دولة السودان حتى الآن 7007 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 447 وفاة.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,940 مليون إصابة، بينهم أكثر من 433 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,078 مليون حالة شفاء.





وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.





ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



