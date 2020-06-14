أحمد السعدني يهنئ كريم محمود عبدالعزيز بمناسبة عيد ميلاده

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:50 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
حرص الفنان أحمد السعدني، على تهنئة صديقة الفنان كريم محمود عبدالعزيز بمناسبة عيد ميلاده الـ 35، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر أحمد السعدني، صورة لكريم عبدالعزيز ضمن شخصيته في مسلسله "هوجان" وعلق قائلا: "عيد ميلاد سعيد".

يذكر أن الفنان كريم محمود عبد العزيز، شارك في السباق الرمضاني بمسلسلين هما "شقة فيصل"، و"هوجان" تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.

وشارك الفنان أحمد السعدني مؤخرًا فى بطولة مسلسل "وعد" بطولة "مي عز الدين وحسن حسني".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد صلاح السعدنى هو مسلسل "شبر ميه"، المسلسل بطولة أحمد السعدني، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، والمغربية طاهرة.

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