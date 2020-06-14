دكتورة مريم ميلاد تكتب: "جفاف اجتماعي"





هل احسست فى خلال ال ٩٠ يوما التى تم حظرك فيهم بالاتي؛ قسوة فى "قلبك" وتحجر فى "عواطفك "

هل تشعر "بضيق فى صدرك" او هم اثقل على "كاهلك"

فأنت فى "ضيق" لا تعرف لة "سببآ"

و"لا تجد لة مخرجا"

هل إصابتك "(وحشة)"فيما بينك وبين "ناسك" فأنت "سريع الغضب "منهم

قليل "الصبر" عليهم لا تريد "مجالستهم "ولا "مؤانستهم"مجدداا

اااة حسّيت كدة

عرفتى ازاى ..!!؟؟

تعالى نكمل ..،،





من اكير "المشاكل" التى يتعرض لها "الأنسان" والتى تتنج عن (نقص ، واحتياج ) شديد

لما يفتقده الانسان من ..،"عطش وجوع"

مانحن عية الان من.. "جفاف ..!!"

يؤثر "الجفاف" على "(العقل & الحالة المزاجية & الإشارات الكهربائية &مستوى الاداء المهنى & البشرة

الجلد،..،..)"

هو

"(جفاف المشاعر )"

نعم انت الان فى حالة شديدة من "جفاف المشاعر "

ازاى ..!!، واحنا ف "حظر "ووشنا ف وش بعض وقعدينا كل ثانية سوا

تحبى "اسمعلك" العيال بتعمل اية ف "الاوضة" ومراتى بتعمل اية ف "المطبخ" من غير "ما أشوفهم "

من غير ما تسمعلى..

شايفاك وانت قاعد بعيد ف "الصالة"

شفت ازااى. ..!!!





"جفاف المشاعر" ليس فقط "للمتزوجين والاحبة "

اصبر لما اكمل ..،،

طبعا لما بتنزل "الشارع" ولا بتروح "شغل" وتشوف "زمايل "،او" جار"

بترمى "سلام" مدارى ف .."الكمامة" اللى مليانة "ثانى أكسيد الكربون من نفسك"

وما بتسلمش "بالأيد" واكيد من غير "ابتسامة"

البركة ف "الكمامة"

اااة طبعا انتى عاوزة يجلنا "كورونا"!!.

هما قالوا كدة ..!

(هما)خليك فاكر انت اللى قلت "(هما)"

"جفاف المشاعر" بدء فى تزايد وانتشار منذو ظهور "(الحديدة)" ( الموبايل ،، وكل ماهو محمول من جهاز صغير ) يوصلك بعالم اخر يربطك مرة ثم مرة كانة "(الصديق)" المحافظ على سرك هو على العكس تماما

يجذب انتبهاهك يقنن تركيزك .، ويفصلك عن من "حولك ويجالسوك"

وبما اننا ف عصر "التطور التكنولوجي"

(ظهر الجديد)

ابعد ماتسلمش & ما تطبطش & ما...ما.... واخير "الكمامة"

أجبرتك تكون "جاف المشاعر" ، ما "تتضحكش "، "عصبى المزاج" حتى وانت "خارج المنزل"اهو المفروض بعيد عن "الأشخاص" اللى سببولك "الاكتئاب ، والصداع، والخنقة" دة "حسب ظنك"

*مش بسب استنشاق ثانى أكسيد الكربون لفترات طويلة

*مش بسبب "حبس الطاقة" اللى كانت بتطلع ف "السلام بالايد والضحكة" حتى لو كانت "بدون نفس .."

*مش بسبب

انك بتقول الكلمة وفينتو ثانية كانت بتتسمع مش تعيد الجملة ٢٠ مرة فى"حاجز بين نقل الصوت عن طريق ألهو"





دكتورة

هى السياسة مش وأكلة معاكى قلتى تشتغلى "(رومانسية وعلم نفس)"

السياسية وأكلة معايا جداا

كلامى دة .."(عمق السياسية" ويدركها من هو "جهبذ" ف "السياسية وعلم النفس ايضا"

اختصر عليك ،،،

بدء الجميع فى تكوين ("وحش صغير") بداخلة ..!!(منعدم المشاعر والاحاسيس)

نتيجة.. لعدم خروج "الطاقة" كما اشارت وحتى ف "مكالمة التليفون".

أتعلم ان "سماع صوت اخر"..،،

" يأخذ ويعطى لك طاقة مختلفة "

او "احساس مختلف" عما انت فية..

فاكر لما كنت بتسلم ع شخص ويكهربك او العكس

دى "شحنات داخل الجسم" لما بيتم اختزالها لمدد زمنية طويلة لازم الجسم يصاب بضرر او مرض !





طيب نعمل اية نسلم علشان يجيلنا "الفيروس" نرفع "الكمامة". قوللنا الحل





لا تدع نفسك

"عروسة مارونيت" ("يحركها الآخرين بالتحكم فى مشاعرك").

و((تغير وعيك))

تخلص من "الوحش" التى بدء ف النمو هتقولى "كورونا"

هقولك..،،" نكتفى بهذا القدر"

حققت "المراد والسبوبة" وكلة تمام مش ملاحظ ان ف (الدول الأخرى) مافيش كمامة. ولا اية ....؟؟!!

وان وجدت بتكون ف الخفيف

"اكمل حياتك". بل "الحق نفسك"

بكل بساطة ..،،(خلى مسافة مناسبة بينك وبين الآخرين)

. الأتيكيت اصلا بيقول كدة من زمان (اضحك ابتسم) حتى ولو "الابتسامة الصفرا" فاكرها. اااة رجعها تانى

أتكلم مع "أهل بيتك"، "جارك"

ف تليفونك طلع الاحساس المكتوم "بالصوت" مش "بالكتابة"

(سلم ااة سلم)... على "الناس"

" رش ف إيدك وايدهم مطهر وسلموا ع بعض "

الأغلبية ماشية بمطهرات.

اعتبروها موقف كوميدى

((لا تقطع الصلة البسيطة "للإنسانية" بينك وبين الآخرين))

ان "انعدمت الإنسانية" وتلاشت

مثلما بدءاً منذو الاجبار ع الكمامة و"الجفاف الاجتماعي"

عند (العودة) سوف تجد..( القتالية فى التعامل "صراع" يشتعل التحفز وكيفية النيل من الاخر )

("ماكن)" على شكل "انسان" لن اقول "ربوت" لأنة ("لن يكون مبدع)" فقد تم ((تعتيم وانحصار الإبداع الفكرى))

وكل ما سبق

زهقت من "الكمامة" حط كوفية خفيفية فكر

"ايشارب" اغلب سيدات مصر محجابات

وغير ذلك ابدعى تالقى "افتكرى جمالك".. قبل ٩٠ يوم

هو النتيجة تظهر امتى .،.؟؟؟!!!

مش اقل من ٣ شهور

هكذا يقال.

عند استخدامك علاج او كريم اوماشابة

(أتممنا المدة) !!.

اوع تقول انتى عايشة ف نظرية "المؤامرة "

خالص

انا واقعية جداا وكلامى علمى لاقصى درجة





*بامكننا "القضاء على "الوحش" قبل "بلوغة"

*بإمكاننا "التمسك بالإنسانية"

*بإمكاننا "ادراك الوعى" مجددآ

*بإمكاننا التخلص من "الملل ، الحزن ، الكآبة"

المرحلة القادمة تحتاج ان تكون ..

(مدرك جدااا ، "وواعى لكل ما يدور حولك).. من (تغير ف العالم يستمر لأجيال قادمة)

من ..( تغير بداخل مصر وكيفية التعايش معةً )

لاتستسلم الى الوحش بداخلك

"احذر انقضائة عليك عند بلوغوة" مش هيفهم انك انت اللى ربيتوة جواك وكبرتة

لأنة ..("منعدم الإنسانية")

حافظوا على "(المشاعر المتبادلة)" بين البشر

((حافظ على الإنسانية))