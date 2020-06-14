النمسا تصرف 450 يورو لكل عاطل وتعتزم خفض ضرائب الدخل

قال زعماء الحكومة الائتلافية في النمسا إن الحكومة تعتزم تقديم دعم مالي للعاطلين والأسر التي تعول أطفالاً، وذلك لمرة واحدة في إطار إجراءات تتخذها هذا العام لمواجهة الضرر الناجم عن جائحة كورونا.





وقال المستشار سيباستيان كورتس وزعيم حزب الخضر فيرنر كوجلر في مقابلتين بثتهما هيئة الإذاعة النمساوية (أو.آر.إف) السبت إن الحكومة ستقر إجراءات في اجتماع الحكومة هذا الأسبوع تشمل دفع 450 يورو (506 دولارات) للعاطلين و360 يورو لكل طفل أو قاصر تحت سن الثامنة عشرة.





وإلى جانب ذلك تعتزم الحكومة خفض الضريبة على ذوي الدخل المحدود من 25% لتصبح 20% وتطبيق ذلك بأثر رجعي بداية من هذا العام.





وقال كورتس إن حكومة المحافظين والخضر الائتلافية ستكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن تكاليف هذه الإجراءات عندما تختتم اجتماعها يوم الثلاثاء.





وفي مايو أعلنت الحكومة تقديم حزمة مساعدات تصل إلى 38 مليار يورو للحفاظ على استمرار عمل الشركات والمؤسسات. ورفعت أمس الأول الجمعة حجم أدوات الدين التي تعتزم طرحها هذا العام إلى المثلين تقريباً ليبلغ مستوى قياسياً.





كما أعلنت الحكومة أن النمسا تعتزم خفض ضريبة القيمة المضافة للمطاعم وقطاع الثقافة إلى 5% حتى نهاية العام لمساعدتها في مواجهة الأثر الناجم عن الجائحة.



