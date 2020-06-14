بدرية طلبة تمازح جمهورها بڤيديو عبر "التيك توك"

شاركت الفنانة بدرية طلبة متابعيها بڤيديو جديد لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .وظهرت بدرية بالڤيديو عبر التيك توك وهي تغني أغنية "بعتلي نظرة" وعلقت على الڤيديو ممازحة متابعيها : شكلي داخلة على مرحلة مش حلوة، والله ما حد بعت حاجة، كورنا وسنينها.يذكر أن بدرية شاركت مؤخرًا في السباق الرمضاني بمسلسل "البرنس" والتي تدور أحداثه في إطار اجتماعي، وجسدت فيه شخصية تدعي عظيمة وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا.كما قامت، ببطولة مسلسل "فلانتينو"، برفقة النجمة الكبيرة دلال عبدالعزيز، إلى جانب بعض النجوم " حمدي الميرغني ، هدي المفتي ، طارق الإبياري ، محمد الكيلاني "