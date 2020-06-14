ضبط 51 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بكفرالشيخ (صور)

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:45 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
وجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بإستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

حيث قامت المهندسة عايده ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، بالإشراف على أعمال الحملة المكبرة للمرور علي المخابز بالمدينة، وقري (القن، القصابى، سدخميس، أبوغنيمة، البلاصى، الحدادى، الفقهاء القبلية، منشأة عباس، الورق، تيدا، الملاحة، الروضة، برية لاصيفر، التفتيش، ودمرو)، وذلك للتأكد من جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين، بالتنسيق مع إدارة الصحة، والتموين، والطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر مخالفة نقص وزن، ومحضر مواصفات، ومحضري عدم إعطاء بون، ومحضري شهادة صحية، ومحضري عدم نظافة.

بالاضافة الي قيام المهندس استفتاح ابوابراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بالاشراف علي أعمال الحملة التموينية للمرور علي الأسواق، والمخابز، والمحلات التجارية، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 17 مخالفة، وكذا متابعة إعدام عجل بقرى يزن ٣٠٠ كجم مذبوح ذبحًا اضطراريًا وغير صالح للاستهلاك الآدمي، بعد توقيع الكشف عليه داخل مجزر مطوبس من قِبل اللجنة المشكلة، وتم الإعدام بمقلب القمامة بالطرق البيئية الصحية السليمة، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.

كما قام أحمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمتابعة أعمال الحملة المكبرة لتكثيف الرقابة والتفتيش على أفران الخبز البلدية بالقري، لتحقيق الأمن الغذائي، وتوصيل الدعم لمستحقيه، والعمل على توفير رغيف الخبز المدعم بجودة عالية وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن، بالتنسيق مع مديرية التموين.

وقام علي سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، بالاشراف علي أعمال الحملات المكبرة للمرور على الصيدليات، والسوبر ماركت، والمحال التجارية، والمطاعم، ومحلات الجزارة، وذلك لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار، والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين، من حيث الجودة، والصلاحية، وتم تحرير المحاضر للمخالفات المتنوعة مابين عدم إعلان عن الأسعار، ولحوم مكشوفة، وترخيص، وعدم الالتزام بسعر الكمامات.

فضلًا عن قيام هانى يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، بالاشراف علي الحملة المكبرة للمرور على المخابز، للتأكد من جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين، وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وذلك بالتنسيق مع ادارة التموين، والصحة، والطب البيطرى.

وفي سياق متصل قام العميد محمد فوزي قناوي، رئيس مدينة برج البرلس، بالمرور علي الاسواق والمحلات التجارية، والتأكيد علي الالتزام بقرار ارتداء الكمامات الواقية، وكذا سلامة وصلاحية السلع المعروضة، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.

كما قام جمال يونس رئيس مركز ومدينة الحامول والأستاذ جمال رزق نائب رئيس المدينة، بحملة مكبرة أسفرت
عن تحرير 29 محضر مخالفة بيانها كالتالي 9 محاضر بمعرفة تموين الحامول، 15 محضر بمعرفة الصحة، 5 محاضر بمعرفة الطب البيطري.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف. 

ضبط 51 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بكفرالشيخ (صور)
ضبط 51 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بكفرالشيخ (صور)
ضبط 51 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بكفرالشيخ (صور)
ضبط 51 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بكفرالشيخ (صور)
ضبط 51 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بكفرالشيخ (صور)
ضبط 51 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بكفرالشيخ (صور)
ضبط 51 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بكفرالشيخ (صور)
ضبط 51 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بكفرالشيخ (صور)

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