"فيديو نادر".. فريال صالح تستضيف تحية كاريوكا بإحدى اللقاءات قبل أن تصبح ضرتها







لكن في العام الأخير من الزواج طفح الكيل بـ"كاريوكا"، والتي بدأت تتهم زوجها بالنصب عليها وخيانته لها مع الإعلامية فريال صالح.



في يوم نشبت فيه خلافات بينها وبين فايز حلاوة، في عش زواجهما انتهى بطرده لها من المنزل بملابس النوم، رغم أنها اشترتها من أموالها الخاصة مما اضطرها للهروب من سلم الخدم، حتى لا يراها أحد ولجأت حينها لابنة شقيقتها رجاء الجداوي.



فضلت تحية كاريوكا أن تعيش وحيدة ولا أنها تشعر بثقل همومها على أحد، واستأجرت إحدى الشقق الصغيرة بمنطقة الدقي، ولجأت للشيخ الشعراوي كي يطلقها من فايز حلاوة، والذي أمر بتوكيل محام لرفع دعوى قضائية وتمكينها من الشقة.



لكنه فوجئ برد كاريوكا قائلة "إن طليقي رجل كبير في السن وليس له مأوى آخر، وحرام يتبهدل وهو في أواخر أيامه هو وزوجته وابنته".



رفضت أن يستمر الشعراوي في إجراءاته القانونية، ولكن زوجها اشترط أن يحتفظ بشقتهما التي كانا يعيشان فيها بالزمالك، وأن تعود لتصوير مسرحيته "يحيى الوفد"، حتى يستطيع أن يعرضها تليفزيونيًا. لكن في العام الأخير من الزواج طفح الكيل بـ"كاريوكا"، والتي بدأت تتهم زوجها بالنصب عليها وخيانته لها مع الإعلامية فريال صالح.في يوم نشبت فيه خلافات بينها وبين فايز حلاوة، في عش زواجهما انتهى بطرده لها من المنزل بملابس النوم، رغم أنها اشترتها من أموالها الخاصة مما اضطرها للهروب من سلم الخدم، حتى لا يراها أحد ولجأت حينها لابنة شقيقتها رجاء الجداوي.فضلت تحية كاريوكا أن تعيش وحيدة ولا أنها تشعر بثقل همومها على أحد، واستأجرت إحدى الشقق الصغيرة بمنطقة الدقي، ولجأت للشيخ الشعراوي كي يطلقها من فايز حلاوة، والذي أمر بتوكيل محام لرفع دعوى قضائية وتمكينها من الشقة.لكنه فوجئ برد كاريوكا قائلة "إن طليقي رجل كبير في السن وليس له مأوى آخر، وحرام يتبهدل وهو في أواخر أيامه هو وزوجته وابنته".رفضت أن يستمر الشعراوي في إجراءاته القانونية، ولكن زوجها اشترط أن يحتفظ بشقتهما التي كانا يعيشان فيها بالزمالك، وأن تعود لتصوير مسرحيته "يحيى الوفد"، حتى يستطيع أن يعرضها تليفزيونيًا.

تحل اليوم ذكرى وفاة الإعلامية الكبيرة فريال صالح، التي لقبت بـ"عميدة التوك شو" لأنها أول من قدم هذه النوعية من البرامج.تزوجت الإعلامية فريال صالح، من زوج الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا، وسبب لها هذا الزواج الكثير من المتاعب.ظهرت تحية كاريوكا، خلال إحدي اللقاءات الفنية، التي استضافتها فيه الاعلامية الراحلة فريال صالح، قبل أن تصبح ضرتها، وتتسبب في كثير من المتاعب ووصل الأمر إلى حد تشريدها من منزلها.تزوجت تحية كاريوكا، من الكاتب المسرحي فايز حلاوة، والذي كان يعد الزوج رقم 13 حينها، بعد فشل كل الزيجات التي سبقته، ولكن هذه الزيجة استمرت لمدة 18 عامًا، رغم أنها كانت مليئة بالمشاكل والخلافات.