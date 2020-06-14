بفستان أسود قصير.. أحداث ظهور لـ سمية الخشاب عبر "انستجرام"

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
شاركت الفنانة سمية الخشاب، جمهورها بمجموعة من الصور والجديدة وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهرت "الخشاب" بالصور ترتدي فستان قصير باللون الأسود، بالاضافه الى استخدام القليل من الماكياج واختارت لشعرها استايل "كاريه".

في سياق منفصل، يجهز حاليا الفنان أحمد آدم والفنانة سمية الخشاب لبدء تصوير فيلمهما الجديد، الذي يشاركهما بطولته الفنان محسن محى الدين، وهو من تأليف محمد نبوى، ومن اخراج أكرم فاروق، وانتاج أحمد السبكى،

وقرر فريق العمل بدء تصويره خلال الأسبوع المقبل، وأخيرا اتفق فريق عمل الفيلم على اسمه، ومن المقرر أن يتم طرحه باسم "صابر وراضى"، وتدور فكرته حول علاقة الأب بأبنائه.
بفستان أسود قصير.. أحداث ظهور لـ سمية الخشاب عبر "انستجرام"
بفستان أسود قصير.. أحداث ظهور لـ سمية الخشاب عبر "انستجرام"
بفستان أسود قصير.. أحداث ظهور لـ سمية الخشاب عبر "انستجرام"
بفستان أسود قصير.. أحداث ظهور لـ سمية الخشاب عبر "انستجرام"
بفستان أسود قصير.. أحداث ظهور لـ سمية الخشاب عبر "انستجرام"
بفستان أسود قصير.. أحداث ظهور لـ سمية الخشاب عبر "انستجرام"
بفستان أسود قصير.. أحداث ظهور لـ سمية الخشاب عبر "انستجرام"
بفستان أسود قصير.. أحداث ظهور لـ سمية الخشاب عبر "انستجرام"
بفستان أسود قصير.. أحداث ظهور لـ سمية الخشاب عبر "انستجرام"
بفستان أسود قصير.. أحداث ظهور لـ سمية الخشاب عبر "انستجرام"

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