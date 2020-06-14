وزيرة الصحة تتبرع بالدم وتوجه رسالة للمتعافين من كورونا (صور)

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:52 م
وزيرة الصحة تتبرع بالدم
وزيرة الصحة تتبرع بالدم
منى صموئيل
تبرعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، بالدم، بالمركز القومي لخدمات نقل الدم بمنطفة العجوزة بالجيزة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم، لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم والتوعية بأهميته في تلك الأوقات الحرجة، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة المتبرعين.

وتوجهت الوزيرة بالشكر لكافة المتبرعين الذين سارعوا بالتبرع بالدم، بعد تفعيل حملة الوزارة للتبرع بالدم بالتعاون مع (فيسبوك)، حيث تم استقبال 138 ألفًا و784 طلب للتبرع بالدم من خلال الحملة، كما استقبلت مراكز نقل الدم على مستوى محافظات الجمهورية 4600 متبرع بالدم، واستقبل الخط الساخن (١٥٣٦٦) والذي تم تخصيصه للتبرع بالدم 3066 مكالمة للتبرع.

كما دعت الوزيرة كافة المواطنين للتبرع بالدم لاستمرار دعم النظام الصحي المصري، وذلك من خلال 28 فرعًا لمراكز نقل الدم القومية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، كما دعت أيضًا المتعافيين من فيروس كورونا المستجد (COVID-19 ) للتبرع ببلازما الدم للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من مصابي الفيروس، خاصة في المحافظات الأكثر إصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزيرة أنه تم تخصيص ٥ مراكز للتبرع ببلازما المتعافيين من الفيروس، وأكدت أنه جاري التوسع في الخدمة وزيادة تلك المراكز من ٥ إلى ٢٠ مركز خلال الأيام القادمة، كما يمكن معرفة عناوين تلك الفروع ووسائل التواصل معها من خلال الصفحات الرسمية للوزارة ومواقع الوزارة الرسمي.

ومن جانبه أوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، مأمونية نقل الدم في مصر، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع بروتوكولات مكافحة العدوى، من تعقيم وتطهير كافة مراكز التبرع وأفرعها مرتين يوميًا قبل بداية وبعد نهاية العمل بكل مركز، كما يتم تعقيم كراسي التبرع بين كل متبرع والثاني، مع توفير وسائل الأمان والحماية الشخصية لجميع العاملين بخدمات نقل الدم، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير كافة سيارات التبرع المنتشرة في كافة الميادين بشكل مستمر. 

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقوم بإمداد مراكز نقل الدم التي تم تخصيصها لسحب بلازما المتعافيين، بأسماء المتعافيين يوميًا من سن ١٨: ٦٠ عامًا، ويقوم فريق طبي بالتواصل معهم للاطمئنان على حالتهم الصحية وتحديد مواعيد لإجراء عملية التبرع بالبلازما، وذلك بالإضافة إلى خدمة التسجيل من خلال صفحة الحملة على (فيسبوك)، ويتم استقبال المتبرعين وملئ استبيان لاستيفاء شروط التبرع بالبلازما.

وتابع أنه يتم فصل البلازما من المتعافي من خلال أجهزة ذات تقنية عالية، ويتم إجراء عدد من التحاليل للبلازما تشمل (تحليل فصيلة الدم، تحليل الأجسام المضادة للفصيلة، تحليل مأمونية الدم للكشف عن الفيروسات التي تنتقل عن طريق الدم باستخدام طريقة الوميض الضوئي وتشمل (الكبد الوبائي الفيروسي C وB، ومرض نقص المناعة والزهري).

وأضاف أنه يتم التأكد من خلو البلازما من الفيروسات حيث يتم الكشف عن الحمض النووي للفيروس، والتأكد من وجود الأجسام المضادة الخاصة بفيروس كورونا في البلازما ونسبتها وكفاءتها للتأكد من قدرتها على مواجهة الفيروس.

وذكر أن المستشفيات تقوم بمخاطبة اللجنة العلمية لعلاج فيروس كورونا لطلب البلازما للحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا، وتقوم بإرسال استبيان يشمل كافة البيانات الخاصة بالحالة الصحية للمريض وكافة الفحوصات ليتم تقييمها من قبل اللجنة العلمية، وتقوم بإرسال تصديق فوري في حال حاجة المريض للبلازما.
وزيرة الصحة تتبرع بالدم وتوجه رسالة للمتعافين من كورونا (صور)
وزيرة الصحة تتبرع بالدم وتوجه رسالة للمتعافين من كورونا (صور)
وزيرة الصحة تتبرع بالدم وتوجه رسالة للمتعافين من كورونا (صور)
وزيرة الصحة تتبرع بالدم وتوجه رسالة للمتعافين من كورونا (صور)
وزيرة الصحة تتبرع بالدم وتوجه رسالة للمتعافين من كورونا (صور)
وزيرة الصحة تتبرع بالدم وتوجه رسالة للمتعافين من كورونا (صور)
وزيرة الصحة تتبرع بالدم وتوجه رسالة للمتعافين من كورونا (صور)
وزيرة الصحة تتبرع بالدم وتوجه رسالة للمتعافين من كورونا (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الصحة مصابى كورونا بوابة الفجر المتعافين التبرع بالدم التبرع بالبلازما اتخاذ الاجراءات الوقائية

أخبار تهمك

عرض إماراتي ضخم لضم نجم جديد من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام

منذ حوالي 12 ساعة

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

منذ أقل من ساعتين

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يحسم أزمة قناتي الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل| عودة الطيران أول يوليو بإجراءات احترازية

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ حوالي 6 ساعات

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ يوم

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن موعد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

رمضان صبحي يحسم مصيره مع الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. الإداري يقضي بعدم قبول دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

منذ حوالي 7 ساعات

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بعد دعوة "الصحة" لتبرع المتعافين.. كل ما تريد معرفته عن البلازما لعلاج كورونا

عاجل.. الصحة تعلن نجاح علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافيين

مراكز الدم الإقليمية تفتح أبوابها لاستقبال متعافي كورونا

بارقة أمل للحالات الحرجة.. خطوات تبرع متعافي كورونا بالبلازما

"الصحة" للمتعافين: "بلاش تساهموا في خلق سوق سوداء للبلازما"

الأولى في الشرق الأوسط.. تعاون بين "الصحة" و"فيسبوك" للتشجيع على التبرع بالدم

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:32 م

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

03:28 م

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يحسم أزمة قناتي الأهلي والزمالك

08:07 م

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

01:23 م

عاجل| عودة الطيران أول يوليو بإجراءات احترازية

06:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: قطر تمول داعش لغزو إفريقيا بداية من الصومال