محمد صلاح جاهز لمواجهة إيفرتون بالدوري الإنجليزي

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:36 م
محمد صلاح
محمد صلاح
علي نبوي
حسمت تقارير صحفية إنجليزية موقف الفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول من المشاركة في مباراة فريقه المقبلة أمام إيفرتون.

ويواجه ليفربول جاره إيفرتون السبت المقبل في ديربي الميرسيسايد بالجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وأفادت صحية الميرور البريطانية بأن اللاعب المصري جاهزًا لمباراة ليفربول أمام إيفرتون بعد التعافي من الإصابة.

وتابعت الصحيفة بأن صلاح جاهز للمباراة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في إحدى تدريبات ليفربول والتي أبعدته عن المواجهة الودية أمام بلاكبيرن.

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