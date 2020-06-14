محافظ البحر الأحمر: مهلة أسبوع لمدير الطب البيطري للقضاء على الكلاب الضالة

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عقد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، مساء اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا بالديوان العام، بحضور سكرتير عام المحافظة اللواء محمد بندارى، لمناقشة آليات القضاء على الكلاب الضالة بمختلف مدن المحافظة بعد تكرار وقائع عقر الكلاب للمواطنين الفترة الماضية، وكان آخرها تعرض مواطن مصري لعقرة كلب مملوك لسيدة أجنبية من المقيمين بالغردقة ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وعرضها على النيابة العامة للتحقيق معها.



واستمع المحافظ خلال الاجتماع لخطة مدير مديرية الطب البيطري فيما يتعلق بالتصدي لهذه الظاهرة، وشاهد عرضًا مصورًا لحملات المديرية خلال الفترة الماضية، وكلفه بشن حملات مكبرة بكل مدن المحافظة بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة للقضاء على الكلاب الضالة وفقًا للأسس العلمية المتبعة في التخلص الآمن والصحي من هذه الحيوانات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، ولبث روح الطمأنينة والآمان بين أبناء المحافظة.



أكد المحافظ أنه لن يسمح بتعرض أي من المواطنين للترويع من الكلاب الضالة، مشيرًا إلى أنه تابع ردود الفعل الإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي من أبناء المحافظة والآراء الداعمة للقرار الذي أصدره أمس، بحظر سير كلاب الحراسة (المرخصة وغير المرخصة) في الشوارع دون إمساك صاحبها بها، وتحرير محاضر وغرامة مالية كبيرة للمخالفين، مشددًا على تطبيق القرار بحسم.



في نهاية الاجتماع أعطى محافظ البحر الأحمر مهلة أسبوع لمدير مديرية الطب البيطري للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة بالشوارع بمختلف مدن المحافظة، بالتنسيق مع جمعيات حماية حقوق الحيوان.



حضر الاجتماع العميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، ورؤساء أحياء شمال وجنوب الغردقة.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالة.



وأوضح متحدث الوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.



وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

