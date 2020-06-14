بحكمة قصيرة.. ياسمين نيازي تعلق على أجدد صورها

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:35 م
الفنانة ياسمين نيازي
الفنانة ياسمين نيازي
مصطفى فكيه
شاركت الفنانة ياسمين نيازي، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهرت "نيازي" بالصورة ترتدي بلوزة باللون الأسود وعلقت على الصورة قائلة:" هل تعلم متى تعيش وفي نفس الوقت لا تعيش ولا تشعر بل تعيش".

في سياق منفصل، انتهت المطربة ياسمين نيازي، من تسجيل أحدث أغانيها بعنوان "كلام الحب"، وذلك استعدادا لطرحها احتفالا بالفلانتين مع جمهورها.

تم تسجيل الأغنية باستوديوهات "صوت الحب"، وحضرت ياسمين بصحبة مدير أعمالها سيكا سمير.

"كلام الحب" من كلمات أحمد بري، والحان محمد الصاوي وتوزيع أنور عمرو، وإنتاج ماستر جروب وهندسه صوتيه خالد رؤوف، وتم تصويرها علي طريقه الفيديو كليب من إخراج هاني كامل، ويتم طرحها احتفالا بالفلانتين علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية.
بحكمة قصيرة.. ياسمين نيازي تعلق على أجدد صورها
بحكمة قصيرة.. ياسمين نيازي تعلق على أجدد صورها

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