الموت يفجع حياة أسماء أبو اليزيد

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نعت الفنانة هبة عبدالعزيز، والد الفنانة أسماء أبو اليزيد، حيث نشرت صورة لدعاء عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت هبة على الصورة قائلة:" البقاء والدوام لله، والد أسماء أبو اليزيد ربنا يرحمه ويغفرله ويصبركم".



انتهت أسماء أبو اليزيد من تصوير فيلم "الحارث" بطولتتا هي وأحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، علي الطيب، أسماء جلال، عمرو عبد الجليل، ومن إخراج محمد نادر.



ويجسد أحمد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية صحفي ومتزوج من الفنانة ياسمين رئيس، و تكتشف الزوجة خيانة زوجها وتتحول حياتها إلى الإكتئاب والإدمان، وينتمى الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والغموض.



يشار أن آخر أعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد، الدرامية مسلسل "الآنسة فرح"،وهو سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي، رانيا يوسف،هبة عبدالعزيز، أحمد مجدي، أحمد خالد صالح، محمد الكيلاني، عارفة عبدالرسول، تامر فرج.