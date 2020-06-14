الموت يفجع حياة أسماء أبو اليزيد

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:34 م
الفنانة أسماء أبو اليزيد
الفنانة أسماء أبو اليزيد
نادين نجدي
نعت الفنانة هبة عبدالعزيز، والد الفنانة أسماء أبو اليزيد، حيث نشرت صورة لدعاء عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت هبة على الصورة قائلة:" البقاء والدوام لله، والد أسماء أبو اليزيد ربنا يرحمه ويغفرله ويصبركم".

انتهت أسماء أبو اليزيد من تصوير فيلم "الحارث" بطولتتا هي وأحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، علي الطيب، أسماء جلال، عمرو عبد الجليل، ومن إخراج محمد نادر.

ويجسد أحمد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية صحفي ومتزوج من الفنانة ياسمين رئيس، و تكتشف الزوجة خيانة زوجها وتتحول حياتها إلى الإكتئاب والإدمان، وينتمى الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والغموض.

يشار أن آخر أعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد، الدرامية مسلسل "الآنسة فرح"،وهو سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي، رانيا يوسف،هبة عبدالعزيز، أحمد مجدي، أحمد خالد صالح، محمد الكيلاني، عارفة عبدالرسول، تامر فرج.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

والد الفنانة أسماء أبو اليزيد انستجرام الفنانة أسماء أبو اليزيد الفجر الفني

أخبار تهمك

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

منذ حوالي 7 ساعات

رمضان صبحي يحسم مصيره مع الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ حوالي 8 ساعات

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

منذ أقل من ساعتين

عرض إماراتي ضخم لضم نجم جديد من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ حوالي 6 ساعات

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| عودة الطيران أول يوليو بإجراءات احترازية

منذ حوالي 3 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ يوم

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ يوم

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يحسم أزمة قناتي الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

الكشف عن موعد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

انفراد لـ «الفجر» - سيرينو يتحدث للمرة الأولى: أتمني اللعب للأهلي وهذه حقيقة مفاوضات الزمالك.. المادر الأحمر هو المرشح للتتويج بدوري الأبطال.. وبرشلونة سيحصد لقب الليجا بفضل «ميسي»

منذ 18 دقيقة

طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

بفستان كات.. ياسمين رئيس بأحدث إطلالاتها على "إنستجرام"

ياسمين رئيس زوجة أحمد الفيشاوي في فيلم "الحارث"

أسماء أبو اليزيد أحدث المنضمات لأسرة "الحارث"

أسماء أبو اليزيد تشارك أحمد الفيشاوي في فيلم "الحارث"

أسماء أبو اليزيد تنتهى من تصوير مشاهدها فى فيلم "الحارث"

نهال عنبر تنعى والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:32 م

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

03:28 م

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يحسم أزمة قناتي الأهلي والزمالك

08:07 م

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

01:23 م

عاجل| عودة الطيران أول يوليو بإجراءات احترازية

06:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: قطر تمول داعش لغزو إفريقيا بداية من الصومال