أحمد حاتم عن هنا الزاهد.. "أشطر واحده"

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:27 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
روج الفنان أحمد حاتم، لفيلمه الجديد وذلك من خلال نشر صورة ضمن كواليس الفيلم عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهر "حاتم" بالصورة برفقة الفنانة هنا الزاهد، وعلق الصورة قائلًا:" أشطر واحده".

فيلم "الغسالة" يشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني أبرزهم محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وتدور أحداثه في ايطار رومانسي.

"الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع شركة "دولار فيلم".

ويعد هذا الفيلم التعاون الثاني بين هنا الزاهد وأحمد حاتم بعد تقديمهم لفيلم "قصة حب" الذى عُرض في موسم عيد الحب في العام الماضي.
أحمد حاتم عن هنا الزاهد.. "أشطر واحده"
أحمد حاتم عن هنا الزاهد.. "أشطر واحده"

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