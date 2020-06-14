في ذكرى وفاتها.. تزوجت فريال صالح من طليق تحية كاريوكا.. وهذه أشهر برامجها

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:27 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
تحل اليوم ذكرى وفاة عميدة التوك شو الإعلامية الكبيرة فريال صالح، التي كانت من أوائل المذيعات اللاتي قدمن برامج التوك شو على الشاشة الصغيرة.

تزوجت فريال صالح، من ضابط الشرطة هاني الكموني، وأثمر زواجهما عن ابنة هي داليا وابن هو أدهم، ثم تزوجت الفنان فايز حلاوة، بعد طلاقه من الفنانة تحية كاريوكا، ورزقت منه بابنتها ابتهال.

ومن أشهر البرامج التي قدمتها "حق الجماهير، على فين، ونجوم على الهوا، استديو الفن، اخترنا لك"، كما اشتهرت بتقديم حفلات التلفزيون المصري.

لم تكتفي خلال مشوارها المهني بتقديم البرامج، فقط، وإنما تدرجت في عدة مناصب بالتليفزيون حتى أصبحت مدير عام البرامج الثقافية.

اهتمت خلال مشوارها بتقديم العديد من برامج المسابقات مثل ساعة الحظ، وأنت وحظك وحاول تفتكر وصندوق الحظ وشخصيات ضاحكة.

كانت فريال صالح، عضوًا أساسيًا في جمعية سيدات روتاري، وجمعية ليونز القاهرة، كانت تتصدر برامج الصف الأول على شاشة التليفزيون المصرى، كما أنها من أبناء "ماسبيرو" الذى منح لها الشهرة.

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مدير عام فريال صالح تحيه كاريوكا المذيعات

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