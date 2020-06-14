"محمد رياض" ضيف لميس الحديدي على قناة العربية



يذكر أن مسلسل" بنت القبايل" من بطولة عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، محمد رياض، محمود عبد الغني، منه فضالي، مدحت تيخا، سميرة عبد العزيز، أشرف عبد الغفور، بهاء ثروت، محمود الجابري، ياسمين علي، إنعام الجريتلي، مفيد عاشور، ياسمين جمال، فاطمة محمد علي، مازن الغرباوي، محمد الدقاق، رضوى الشريف، من تأليف الكاتب شاذلي فرح وإخراج حسني صالح.

يحل الفنان محمد رياض ضيف الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها الشهير الحكاية ، حيث أعلن محمد رياض ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".من خلال نشر صورة له معلقا عليها : انتظروني مع لميس الحديدي علي قناة العربية الساعة العاشرة والنصف.يعد محمد رياض ممثل مصري قام بالعديد من الأدوار السينيمائية والتليفيزيونية، حيث أنة إشترك في العديد من المسلسلاات الرائعة مثل"الضوء الشارد"،" بنت القبايل.