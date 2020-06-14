في ذكرى رحيلها.. تعرف على بدايات فريال صالح عميدة التوك شو

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تحل اليوم ذكرى رحيل المذيعة فريال صالح، والتي لقبت بـ"عميدة التوك شو" لأنها كانت من أوائل المذيعات اللاتي قدمن برامج التوك شو على الشاشة الصغيرة التي منحت لها الشهرة.



اسمها بالكامل فريال مصطفى محمد صالح، ولدت عام 1941، ونشأت في أسرة في الوجه القبلي، وبالتحديد في مدينة قنا من أب صعيدي وأم قاهرية، وتعد فريال الأخت الرابعة وسط 9 إخوة 5 بنات و4 صبيان.



حصلت فريال صالح، على ليسانس آداب قسم فلسفة واجتماع من جامعة الإسكندرية عام 1962، والتحقت بالعمل في التليفزيون.



اشتهرت بتقديم العديد من البرامج المهمة في مجال المنوعات والتسلية والتي كانت تناقش من خلالها القضايا الاجتماعية والجماهيرية مما جعل هذه البرامج تتصدر برامج الصف الأول.