أحدث ظهور لـ نادية الجندي بترينج رياضي

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:24 م
نادية الجندي
نادية الجندي
مصطفى فكيه
شاركتة الفنانة نادية الجندي، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التديونات القصيرة "تويتر".

حيث ظهرت "الجندي" بالصورة ترتدي ترينج رياضي، وعلقت على الصور قائلةَ:" يا رب التوفيق والنجاح في كل اللى جاي".

ويذكر أن آخر أعمال نادية الجندى مسلسل "سكر زيادة " والذى عُرض على شاشات MBc في رمضان الماضى.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.

مسلسل سكر زيادة بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد، ومي الغيطي.
أحدث ظهور لـ نادية الجندي بترينج رياضي
أحدث ظهور لـ نادية الجندي بترينج رياضي
أحدث ظهور لـ نادية الجندي بترينج رياضي
أحدث ظهور لـ نادية الجندي بترينج رياضي
أحدث ظهور لـ نادية الجندي بترينج رياضي
أحدث ظهور لـ نادية الجندي بترينج رياضي
أحدث ظهور لـ نادية الجندي بترينج رياضي
أحدث ظهور لـ نادية الجندي بترينج رياضي
أحدث ظهور لـ نادية الجندي بترينج رياضي
أحدث ظهور لـ نادية الجندي بترينج رياضي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ناديه الجندي مسلسل سكر زيادة الفنانة نادية الجندي

أخبار تهمك

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يحسم أزمة قناتي الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. الإداري يقضي بعدم قبول دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ حوالي 8 ساعات

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

منذ أقل من ساعتين

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ يوم

عرض إماراتي ضخم لضم نجم جديد من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| عودة الطيران أول يوليو بإجراءات احترازية

منذ حوالي 3 ساعات

رمضان صبحي يحسم مصيره مع الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ يوم

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن موعد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أحمد السقا يلقن نادية الجندي درسًا قاسيًا ويعتدى عليها بالضرب

محسن منصور ضيف ثاني حلقات "سكر زيادة" ويتشاجر مع ويزو وهالة فاخر

مقتل محسن منصور يثير ذعر نبيلة عبيد وويزو.. أبرز أحداث ثاني حلقات "سكر زيادة"

سميحة أيوب "مسك الختام".. أبرز أحداث الحلقة الثالثة من "سكر زيادة"

نادية الجندي تقاضي نبيلة عبيد بسبب "سكر زيادة"

سميحة أيوب تقف مع نبيلة عبيد ضد نادية الجندي وإنجي علي ضيفة شرف.. ملخص الحلقة السادسة من سكر زيادة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:32 م

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

03:28 م

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يحسم أزمة قناتي الأهلي والزمالك

08:07 م

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

01:23 م

عاجل| عودة الطيران أول يوليو بإجراءات احترازية

06:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: قطر تمول داعش لغزو إفريقيا بداية من الصومال