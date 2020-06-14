أحدث ظهور لـ نادية الجندي بترينج رياضي

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شاركتة الفنانة نادية الجندي، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التديونات القصيرة "تويتر".



حيث ظهرت "الجندي" بالصورة ترتدي ترينج رياضي، وعلقت على الصور قائلةَ:" يا رب التوفيق والنجاح في كل اللى جاي".



ويذكر أن آخر أعمال نادية الجندى مسلسل "سكر زيادة " والذى عُرض على شاشات MBc في رمضان الماضى.



وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.



مسلسل سكر زيادة بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد، ومي الغيطي.

