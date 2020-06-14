تخطط إدارة ألميريا الإسباني المملوك للمستشار ترك آل الشيخ لضم صفقات مميزة من الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.





ألميريا ينافس الأهلي والزمالك على ضم دونجا





تحدثت صحيفة "دياريو" الإسبانية أن مسؤولي نادي ألميريا الإسباني، نجحوا في الوصول إلي إتفاق شبه رسمي مع إدارة نادي بيراميدز برئاسة رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي، للتعاقد مع نبيل دونجا لاعب وسط بيراميدز نهاية الموسم الحالي.





وكشفت الصحيفة الإسبانية أن نادي ألميريا الإسباني، رصد مبلغ 3 مليون دولار للتعاقد مع ونجا، في الميركاتو المقبل.





الجدير بالذكر أن صاحب الـ21 عامًا، ضمن الصفقات التي يخطط النادي الأهلي إلي التعاقد معها، خلال الفترة المقبلة، نظرًا لرحيل حسام عاشور عن صفوف الأهلي نهاية الموسم الحالي، بعد انتهاء عقده فضلا عن رغبة الزمالك هوا الآخر في ضم الاعب لتعزيز منتصف الميدان بجوار طارق حامد.





عودة النشاط الرياضي في مصر





وفي سياق متصل تقرر عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو الجاري، بناءا على قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.





وأكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تستعد لاستئناف النشاط وفقا لقرارات رئيس الوزراء، خلال الفترة المقبلة.





وأوضح وزير الشباب والرياضة أن عودة النشاط الرياضي ستكون مع وضع ضوابط واجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد



