ألميريا ينافس الأهلي والزمالك على ضم دونجا

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:04 م
دونجا
دونجا
علي خلاف
تخطط إدارة ألميريا الإسباني المملوك للمستشار ترك آل الشيخ لضم صفقات مميزة من الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

ألميريا ينافس الأهلي والزمالك على ضم دونجا

تحدثت صحيفة "دياريو" الإسبانية أن مسؤولي نادي ألميريا الإسباني، نجحوا في الوصول إلي إتفاق شبه رسمي مع إدارة نادي بيراميدز برئاسة رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي، للتعاقد مع نبيل دونجا لاعب وسط بيراميدز نهاية الموسم الحالي.

وكشفت الصحيفة الإسبانية  أن نادي ألميريا الإسباني، رصد مبلغ 3 مليون دولار للتعاقد مع ونجا، في الميركاتو المقبل.

الجدير بالذكر أن صاحب الـ21 عامًا، ضمن الصفقات التي يخطط النادي الأهلي إلي التعاقد معها، خلال الفترة المقبلة، نظرًا لرحيل حسام عاشور عن صفوف الأهلي نهاية الموسم الحالي، بعد انتهاء عقده فضلا عن رغبة الزمالك هوا الآخر في ضم الاعب لتعزيز منتصف الميدان بجوار طارق حامد.

عودة النشاط الرياضي في مصر

وفي سياق متصل تقرر عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو الجاري، بناءا على قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تستعد لاستئناف النشاط وفقا لقرارات رئيس الوزراء، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن عودة النشاط الرياضي ستكون مع وضع ضوابط واجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

أخبار تهمك

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ يوم

رمضان صبحي يحسم مصيره مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مخطط جديد من الأهلي لإقناع فايلر بتجديد عقده مع الفريق

منذ 38 دقيقة

عرض إماراتي ضخم لضم نجم جديد من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يكشف طبيعة إصابة نجمه

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. الإداري يقضي بعدم قبول دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ حوالي 5 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| عودة الطيران أول يوليو بإجراءات احترازية

منذ أقل من ساعتين

طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام

منذ حوالي 11 ساعة

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ يوم

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

منذ حوالي 6 ساعات

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إيبار اليوم 14 / 6 / 2020 في الدوري الإسباني (لحظة بلحظة)

منذ ساعة الا ربع
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:28 م

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

عاجل| عودة الطيران أول يوليو بإجراءات احترازية

06:18 م

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

01:23 م

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

12:20 م

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

02:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: قطر تمول داعش لغزو إفريقيا بداية من الصومال