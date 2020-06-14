"يونيسف" ترسل طائرة من المساعدات الطبية إلى اليمن





أرسلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الأحد، طائرة مساعدات طبية إلى اليمن لمساعدتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، و حملت الطائرة على متنها أكثر من 18 طنا من المستلزمات الوقائية ضد الفيروس.





وحصلت طائرة الشحن على "كافة الخدمات الملاحية الجوية والتسهيلات المعمول بها في المطارات الدولية وحسب متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو".





ونفذ فريق طبي متخصص من مطار صنعاء الدولي، أعمال رش وتعقيم للشحنة في إطار تعزيز الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وتطبيقا لقرارات اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة في المنافذ الجوية.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,931 مليون إصابة، بينهم أكثر من 433 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,076 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



