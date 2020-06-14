"يونيسف" ترسل طائرة من المساعدات الطبية إلى اليمن

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:56 م
بوابة الفجر

أرسلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الأحد، طائرة مساعدات طبية إلى اليمن لمساعدتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وحملت الطائرة على متنها أكثر من 18 طنا من المستلزمات الوقائية ضد الفيروس.

وحصلت طائرة الشحن على "كافة الخدمات الملاحية الجوية والتسهيلات المعمول بها في المطارات الدولية وحسب متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو".

ونفذ فريق طبي متخصص من مطار صنعاء الدولي، أعمال رش وتعقيم للشحنة في إطار تعزيز الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وتطبيقا لقرارات اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة في المنافذ الجوية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,931 مليون إصابة، بينهم أكثر من 433 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,076 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يونيسف كورونا فيروس كورونا فيروس اليمن المساعدات الطبية المساعدات

أخبار تهمك

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

رمضان صبحي يحسم مصيره مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| عودة الطيران أول يوليو بإجراءات احترازية

منذ أقل من ساعتين

مخطط جديد من الأهلي لإقناع فايلر بتجديد عقده مع الفريق

منذ 37 دقيقة

عرض إماراتي ضخم لضم نجم جديد من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ يوم

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الإداري يقضي بعدم قبول دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ يوم

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إيبار اليوم 14 / 6 / 2020 في الدوري الإسباني (لحظة بلحظة)

منذ ساعة الا ربع

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ حوالي 7 ساعات

طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يكشف طبيعة إصابة نجمه

منذ ساعة و 12 دقيقة

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى بوتسوانا لمكافحة كورونا

لمكافحة كورونا.. الإمارات ترسل شحنة مساعدات ثانية إلى أوزبكستان

الرئيس الأمريكي يعلن موافقة نظيره الروسي على المساعدة الطبية

الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى سيراليون لمواجهة كورونا

لمكافحة كورونا.. الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى النيجر

اليمن: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا تشمل 3 وفيات

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:28 م

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

عاجل| عودة الطيران أول يوليو بإجراءات احترازية

06:18 م

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

01:23 م

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

12:20 م

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

02:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: قطر تمول داعش لغزو إفريقيا بداية من الصومال