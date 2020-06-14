الأهلي يحدد المبلغ النهائي لشراء عقد رمضان صبحي

يحاول النادي الأهلي منذ فترة حسم موقف رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي سواء بشراء عقده بشكل نهائي أو تجديد إعارته.

وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع القلعة الحمراء بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري وسيعود بعد ذلك إلى صفوف نادي هيدرسفيلد تاون.

ويتوقف أمر رمضان صبحي مع الأهلي على موافقته على الاستمرار مع الفريق بالاضافه إلى المقابل المادي الذي يريده هيدرسفيلد للموافقة على بيع عقد اللاعب بشكل نهائي والذي يبلغ 9 مليون يورو.

ولكن حدد النادي الأهلي مبلغ 4 مليون دولار فقط كحد أقصى لشراء عقد رمضان صبحي من هيدرسفيلد بشكل نهائي.

يذكر أن الأهلي كان قد اتخذ قرار أنه في حالة فشل النادي في شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي فلن يتم تجديد إعارته لموسم أخر وسيرحل بنهاية الموسم عن الفريق الأحمر.