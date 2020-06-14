الإمارات تسمح بتقديم الضمان المادي بالجمارك لحين إحضار شهادة المنشأ

قررت الإمارات منح إمكانية استيفاء ضمان نقدي بالجمارك بقيمة 1000 درهم لحين إحضار شهادات منشأ خلال 60 يوماً للبضائع المستخلصة .





والعمل بهذا القرار سيتم بدءاً من تاريخ اليوم 14 يونيو، وسيتم القبول بالعمل بنظام الفواتير إذا تضمنت ما يثبت منشأ البضائع.





ولأغراض إثبات المنشأ ؛ فقد تقرر في ما يتعلق بالوثائق الواجب إرفاقها أو إرسالها إلكترونياً مع البيانات الجمركية ولغايات إثبات المنشأ فيتم العمل بقبول الفواتير إذا تضمنت ما يثبت منشأ البضائع.ولغيابات تطبيق المعاملة التفضيلية لسلع ذات منشأ دول ترتبط معها الدولة أو دول مجلس التعاون الخليجي باتفاقية اقتصادية فيجب أن يقدم مع البيانات الجمركية ما يفيد إثبات المنشأ وفقاً لشروط إثبات المنشأ المنصوص عليها بالاتفاقيات.

وفي ما يتعلق بالبضائع الخارجة من المناطق الحرة والمستودعات الجمركية إلى داخل الدولة، فيتم القبول بها بفاتورة متضمنة ما يثبت منشأ البضائع.





وفي حالة عدم إبراز ما يثبت منشأ البضائع؛ فيتم استيفاء مبلغ 1000 درهم كضمان في حالة عدم إثبات المنشأ، لحين إبراز ما يثبت منشأ البضائع خلال المدة المحددة ب 60 يوماً.





وإذا كانت البضائع ذات منشأ دول ترتبط معها دولة الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي باتفاقية اقتصادية تنص على إبراز ما يثبت منشأ البضاعة لغايات تطبيق المعاملة التفضيلية؛ تستوفى كامل قيمة الرسوم الجمركية في حال استحقاقها بالتأمين لحين إبراز ما يثبت المنشأ.





أما الاستثناءات المتعلقة بتقديم وثائق إثبات المنشأ؛ فهي تنطبق على 14 حالة تمثلت ب: البضائع التي لا تزيد قيمتها على 5000 درهم، ومواد الدعاية الموسومة غير المخصصة للبيع، وعينات ونماذج البضائع الواردة دون قيمة تجارية والتي لا تتجاوز قيمتها المقدرة 3000 درهم، وما يرد بصحبة المسافرين لاستعمالهم الشخصي، وكذلك الأمتعة والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون بالخارج والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة، والصحف والمجلات والكتب والنشرات الدورية والكتالوجات، ومخلفات السفن الراسية في موانئ الدولة، والسيارات والدراجات النارية المستعملة ذات الصفة الشخصية، والهبات والتبرعات الواردة للدوائر والوزارات والمؤسسات الحكومية، والبضائع المباعة بالمزاد العلني، ومخلفات المصانع والمستودعات المتواجدة في المناطق الحرة، والسفن المستوردة، والبضائع الداخلة تحت وضع الإدخال المؤقت إضافة إلى بضائع العبور.