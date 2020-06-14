أحمد موسى: العالم بدأ التعايش مع كورونا ويجب الالتزام بالإجراءات

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:56 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
داليا الحسين
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن موعد عودة حركة الطيران الدولية في جميع المطارات المصرية، موضحا أنه من المقرر فتح الخطوط الجوية أول يوليو.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء السبت، إن "العالم بدا ويجب أن نأخذ كل الاحتياطات اللازمة ونتعامل مع هذه الأزمة".

وفي وقت سابق قالت الحكومة، إن الخميس الماضى اجتمعت لجنة إدارة الأزمة وتم الإعلان عن عدد من القرارات من بينها عودة السياحة بداية من أول يوليو، مضيفة: "وجدنا من الضرورى أن نعلن ماهى الضوابط والإجراءات الاحترازية".

وعبر الطيار محمد منار وزير الطيران، خلال كلمة له فى مؤتمر صحفى عن سعادته بإعلان عودة الحركة الجوية وبصورة تدريجية مع عدد من الدول، مقدما الشكر للقيادة السياسة لدعمها لقطاع الطيران. 

وتابع وزير الطيران: "أول يوليو بدء الطيران بجميع طيران الجمهورية، عودة الطيران تدريجى مع بعض البلاد، الإجراءات التى اتخذت فى الفترة السابقة كانت استباقية وسنقوم خلال الفترة القادمة بالمرور على كافة المطارات، تم تعقيم كافة الطيرات فى الكامل، وسيتم تقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط، حظر توزيع المطبوعات والمجلدات على الطائرة".

وأعلن منار، عن ضوابط تشغيل الأنشطة فى المطارات، مشددا على التزام الركاب بتوقيع إقرار فى مطار المغادرة، وأنه يحتم فقط على المسافرين الوافدين من الدول التى تعلن منظمة الصحة أن تفشى الفيروس فيها يصل إلى حد الوباء تقديم نتيجة اختبار pcr 

وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار قد عقد عددا من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة مع الوزارات المعنية لبحث تلك الحوافز وآليات تنفيذها.

ومن أهم الحوافز التى قدمتها الحكومة ووزارتها المعنية: 

1. إلغاء التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين إلى المحافظات السياحية وذلك حتى 31 أكتوبر 2020.

2. مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالى حتى 29 أكتوبر 2020.

3. قامت وزارة البترول بمنح تخفيض على أسعار الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الاجمالية للتخفيض إلى 10 سنت على الجالون الواحد. 

4. منحت وزارة الطيران المدنى شركات الطيران تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء.

5. كما منحت وزارة الطيران أيضا تخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر إلى مطارات المحافظات السياحية فى كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح وذلك للطيران المباشر حتى 31 أكتوبر 2020.

6. منحت وزارة السياحة والآثار تخفيضات بنسبة 20 % على أسعار تذاكر زيارة كافة المتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار.

7. كما أقرت وزارة السياحة والآثار تخفيضات على تصاريح الزيارة للسائحين القادمين من الخارج على خطوط شركتى مصر للطيران وإير كايرو على أن تكون مدة سريان التخفيض 15 يوما.

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