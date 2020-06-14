العناني: انتظروا 9 افتتاحات أثرية عملاقة خلال شهرين

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن مصر ستشهد 9 افتتاحات أثرية خلال فترة الـ 60 يوما القادمة، وهو الأمر الذي يعطي انطباعًا عن مدى اهتمام الدولة بقطاع السياحة والآثار.





جاء تصريح العناني على هامش المؤتمر المشترك لوزراء السياحة والآثار والطيران والإعلام، الذي انعقد مساء اليوم في مقر وزارة الإعلام بمنطقة جاردن سيتي لشرح تطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).





وأضاف العناني أن الافتتاحات هي، قصر البارون إمبان في مصر الجديدة، متحف شرم الشيخ (جزئي)، متحف كفر الشيخ، متحف الحضارة المصرية في الفسطاط، متحف المركبات الملكية في بولاق، ميدان التحرير، موكب المومياوات الملكية، متحف العاصمة الإدارية الجديدة، متحف المطار.





وأشار العناني إلى أن تلك المشروعات بعد افتتاحها تعتبر إضافة جديدة للمقصد السياحي المصري، فكل افتتاح جديد هو إثراء للخريطة السياحية المصرية.





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى الأمس.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.





وكشف عن تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وأوضح أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.



