ضبط شخصين لتعديهم على أطباء لمستشفى في الغربية

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:41 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن الغربية في ضبط شخصين، لتعديهما على طاقم طبي بأحد المستشفيات في المحلة.

بدأت الواقعة حين تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بالغربية من مستشفى الصدر بالمحلة بوجود مشاجرة داخل المستشفى وبالإنتقال والفحص تبين قيام طباخ ونجله، بإحداث تلفيات بالمستشفى دون حدوث إصابات، على إثر وفاة زوجة الأول ووالدة الثاني لإصابتها بفيروس الكورونا.

وبسؤال مسئول الأمن والنظافة بالمستشفى إتهم المذكورين بإحداث التلفيات المُشار إليها.

تم ضبط المتهمان وبسؤالهما، إعترفا بإرتكاب الواقعة إعتقادًا منهما بتقصير من المستشفى فى علاج المتوفاة المذكورة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة الدراجات النارية وتقطيعها وبيعها كقطع غيار بمدينة نصر.

بداية الواقعة، أنه في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية") حال إستقلاله دراجة نارية "بدون تراخيص"، وبحوزته (سلاح أبيض)، وبالكشف الفنى عن الدراجة "تبين أنها مُبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، واعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وأقر بقيامه ببيع الدراجات النارية المُستولى عليها لدى عميله (صاحب ورشة كائنة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ومقيم بذات العنوان) وتم ضبطه واعترف بشرائه الدراجات النارية المستولى عليها وعلمه بأنها من متحصلات وقائع سرقة وأقر بقيامه بتقطيعها إلى أجزاء والتصرف فيها بالبيع "كقطع غيار". 

وبتفتيش الورشة ملكه عُثر بداخلها على (2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" مجموعة من أجزاء الدراجات النارية)، وأقرا بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.

وجاء ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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