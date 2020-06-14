أستاذ علوم الفيروسات يكشف موعد الموجة الثانية لـ "كورونا" (فيديو)

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قال الدكتور يحيى مكي، أستاذ علوم الفيروسات، إن هناك سباق عالمي للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن ما يختلف بين اللقاحات هو أجزاء بسيطة في المواد المكونة ونسخ الفيروسات المستخدمة.



وأضاف "مكي"، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أن هناك مدرستان الأولى تجرب الريمدسفير الذي أعطى نتائج جيدة بنسبة 70% ومدرسة أخرى تؤيد هيدروكسي كلوركين.



وحول ارتفاع إصابات في عدد من الدول قال "لسنا في الموجة الثانية ما زلنا في الأولى، وما يحدث يثبت أن إجراءات الحجر والعزل أنقذت الآلاف، فضلا عن عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي في الدول الإسلامية خلال فترة العيد".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".



وأعرب عن توقعه بحلول موجة ثانية للفيروس الثاني في الشتاء المقبل، مؤكدا أن جهاز المناعي سيستغرق شهرًا منذ تناول اللقاح لحماية الإنسان.

