مخطط جديد من الأهلي لإقناع فايلر بتجديد عقده مع الفريق

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:35 م
فايلر
فايلر
حسام مجدي

 

يسعى النادي الأهلي منذ فترة لتجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لضمان استمراره لفترة أطول مع الأحمر قبل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

 

ويريد الأهلي تجديد عقد فايلر لمدة موسمين قادمين مع رفع راتبه السنوي مع الفريق بنسبة 20% هو وجهازه المعاون.

 

ولكن يواجه المارد الأحمر صعوبة كبيرة في تجديد عقد فايلر في ظل وصول العديد من العروض السعودية والإماراتية الضخمة للتعاقد معه الفترة المقبلة.

 

وفكر مسئولو القلعة الحمراء في إغراء رينيه فايلر بشراء عقد رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بشكل نهائي بعد أن طالب المدرب بذلك لفترة طويلة.

 

وحسب ما ذكرته التقارير الصحفية فإن فايلر لم يحسم موقفه حتى الآن بشأن مستقبله سواء بالبقاء مع الأهلي أو الرحيل لخوض تجربة جديدة وينتظر فتح خطوط الطيران من جديد ليعود إلى سويسرا ويتشاور مع زوجته بشأن خطوته القادمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تجديد فايلر بوابة الفجر الفجر الأهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام

منذ حوالي 11 ساعة

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ يوم

مفاجآت مدوية في تشكيل ريال مدريد أمام إيبار

منذ ساعة و 13 دقيقة

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد رسمي للمقاصة على اقتراب محمد إبراهيم من الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإداري يقضي بعدم قبول دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

رمضان صبحي يحسم مصيره مع الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ حوالي 6 ساعات

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ يوم

عرض إماراتي ضخم لضم نجم جديد من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| عودة الطيران أول يوليو بإجراءات احترازية

منذ ساعة و 28 دقيقة

برشلونة يكشف طبيعة إصابة نجمه

منذ ساعة الا ربع

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

منذ حوالي 5 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:28 م

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

عاجل| عودة الطيران أول يوليو بإجراءات احترازية

06:18 م

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

01:23 م

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

12:20 م

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

02:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: قطر تمول داعش لغزو إفريقيا بداية من الصومال