مخطط جديد من الأهلي لإقناع فايلر بتجديد عقده مع الفريق

يسعى النادي الأهلي منذ فترة لتجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لضمان استمراره لفترة أطول مع الأحمر قبل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

ويريد الأهلي تجديد عقد فايلر لمدة موسمين قادمين مع رفع راتبه السنوي مع الفريق بنسبة 20% هو وجهازه المعاون.

ولكن يواجه المارد الأحمر صعوبة كبيرة في تجديد عقد فايلر في ظل وصول العديد من العروض السعودية والإماراتية الضخمة للتعاقد معه الفترة المقبلة.

وفكر مسئولو القلعة الحمراء في إغراء رينيه فايلر بشراء عقد رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بشكل نهائي بعد أن طالب المدرب بذلك لفترة طويلة.

وحسب ما ذكرته التقارير الصحفية فإن فايلر لم يحسم موقفه حتى الآن بشأن مستقبله سواء بالبقاء مع الأهلي أو الرحيل لخوض تجربة جديدة وينتظر فتح خطوط الطيران من جديد ليعود إلى سويسرا ويتشاور مع زوجته بشأن خطوته القادمة.