قبل عودته.. تعرف على ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:27 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

استقر مسئولو الاتحاد السعودي لكرة القدم على عودة النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية، يوم الرابع من شهر أغسطس المقبل، على أن تعود الأندية للتدريبات يوم الحادي والعشرين من شهر يونيو الجاري.


وكان قد لجأ اتحاد القدم السعودي إلى إقامة المباريات دون الحضور الجماهيري في البداية، ولكن بعد ذلك قرر إيقاف النشاط الرياضي في السعودية منتصف شهر مارس الماضي، خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


الدوري السعودي للمحترفين توقف عند الجولة 22، حيث لعب آخر لقاء بين الفيصلي والحزم والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين، يوم الثالث عشر من شهر مارس.


وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:

1- الهلال برصيد 51 نقطة

2- النصر برصيد 45 نقطة

3- الوحدة برصيد 39 نقطة

4- الأهلي برصيد 37 نقطة

5- الفيصلي برصيد 34 نقطة

6-التعاون برصيد 32 نقطة

7- الرائد برصيد 32 نقطة

8- الشباب برصيد 31 نقطة

9- أبها برصيد 30 نقطة

10- الاتفاق برصيد 29 نقطة

11- الفيحاء برصيد 27 نقطة

12-الحزم برصيد 24 نقطة

13- اتحاد جدة برصيد 23 نقطة

14- الفتح برصيد 19 نقطة

15- ضمك برصيد 18 نقطة

16- العدالة برصيد 14 نقطة

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