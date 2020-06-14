مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إيبار اليوم 14 / 6 / 2020 في الدوري الإسباني (لحظة بلحظة)

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:26 م
ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي
يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" متابعة مباراة ريال مدريد (لحظة بلحظة) وإيبار ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني. 


ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 56 نقطة خلف فريق برشلونة متصدر جدول الترتيب برصيد 61 نقطة بعد تحقيق الفوز بالأمس على حساب فريق مايوركا بنتيجة أربعة أهداف نظيفة.

وقد أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق إيبار ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني. 

وجاءت تشكيلة زين الدين زيدان لمواجهة إيبار كالتالي:- 

حراسة المرمى : تيبو كورتوا. 

خط الدفاع : كارفخال - سيرجو راموس - فاران - مارسيلو. 

خط الوسط : كاسيميرو - مودريتش - توني كروس.

خط الهجوم : ايدين هازارد - كريم بنزيما - رودريجو. 

وإليكم  أحداث المباراة (لحظة بلحظة):-

الدقيقة الأولى - بدأ فريق ريال مدريد بضغط هجومي للبحث عن أول أهداف المباراة وتناقلت الكرة بين اللاعبين.

الدقيقة الرابعة - تمكن الألماني توني كروس من تسجيل الهدف الأول لكتيبة زين الدين زيدان ومنح الأفضلية للتقدم  لريال مدريد على إيبار.


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