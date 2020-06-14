الحكومة الهندية تخصص 500 عربة قطار لمكافحة كورونا





أعلنت الحكومة الاتحادية الهندية، مساء اليوم الأحد، أنها ستزود سلطات مدينة نيودلهي بـ 500 عربة قطار سوف يتم تجهيزها لرعاية مصابين فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، عقب زيادة عدد الإصابات التي أدت إلى نقص في أسرة المستشفيات.





وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": بعد اجتماع مع رئيس وزراء حكومة العاصمة أن عربات القطار ستزيد الطاقة الاستيعابية للأسرة العلاجية في دلهي إلى 8 آلاف سرير.





وأضاف أميت شاه: أن الحكومة ستكثف أيضا اختبارات الكشف عن الفيروس في المدينة، وخصوصا في مناطق العزل، وإجراء مسح صحي للسكان بالمرور على منازلهم وتوفير إمدادات كافية من اسطوانات الأكسجين وأجهزة التنفس الاصطناعي.





والهند هي رابع أشد بلدان العالم تضررا بالفيروس مع تزايد الحالات بشكل مطرد. وسجلت اليوم الأحد قفزة قياسية يومية في عدد حالات الإصابة بما يقرب من 12000 حالة مؤكدة، ليتجاوز مجملها 320 ألفا، وفقا لبيانات وزارة الصحة.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,931 مليون إصابة، بينهم أكثر من 433 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,076 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



