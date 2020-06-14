الفجر الفني مجتمع الفجر الفني "الفجر" تنعى عم الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير الأخبار الأحد 14/يونيو/2020 - 07:22 م Advertisements ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير بوابة الفجر، وهيئة التحرير وجميع الصحفيين والعاملين، بأحر التعازي وصادق المواساة، إلى الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، رئيس لجنة القيد وكيل نقابة الصحفيين، في وفاة المغفور له بإذن الله عمه.تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته وألهم الأسرة الصبر والسلوان. شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا بداية الفحص الكلمات المفتاحية نقابة الصحفيين خالد ميري الأخبار أخبار تهمك رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو) منذ يوم عاجل| عودة الطيران أول يوليو بإجراءات احترازية منذ ساعة و 27 دقيقة مفاجآت مدوية في تشكيل ريال مدريد أمام إيبار منذ ساعة و 12 دقيقة أول رد رسمي للمقاصة على اقتراب محمد إبراهيم من الأهلي منذ ساعتين و 47 دقيقة قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور) منذ يوم موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس منذ حوالي 5 ساعات برشلونة يكشف طبيعة إصابة نجمه منذ ساعة الا ربع بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. الإداري يقضي بعدم قبول دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة منذ حوالي 4 ساعات هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة (فيديو) منذ حوالي 11 ساعة طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام منذ حوالي 11 ساعة عرض إماراتي ضخم لضم نجم جديد من الأهلي منذ حوالي 4 ساعات رمضان صبحي يحسم مصيره مع الأهلي منذ ساعة و 16 دقيقة لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو) منذ حوالي 7 ساعات الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي منذ حوالي 7 ساعات انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور) منذ حوالي 4 ساعات موضوعات متعلقة سعود بن نايف يتلقى العزاء في والدته إثر وفاة السبسي.. وزارة الثقافة تعلن عن تأجيل المهرجانات سعد الحباك ينعى الفنان الكبير فاروق الفيشاوى سعد الحباك ينعى النجم طلعت زكريا "الفجر" تنعى والد الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير الأخبار "الفجر" تنعى الزميلة الصحفية غادة الشريف