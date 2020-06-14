"الفجر" تنعى عم الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير الأخبار

ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير بوابة الفجر، وهيئة التحرير وجميع الصحفيين والعاملين، بأحر التعازي وصادق المواساة، إلى الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، رئيس لجنة القيد وكيل نقابة الصحفيين، في وفاة المغفور له بإذن الله عمه.



