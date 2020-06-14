"الفجر" تنعى عم الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير الأخبار

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:22 م
بوابة الفجر

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