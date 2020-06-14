الفجر الرياضي يكشف موقف عمار حمدي من عرض بيراميدز

كشف مصدر مقرب من عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف اللاعب من العرض الذي تلقاه من نادي بيراميدز خلال الساعات القادمة للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي المقبل.





وتلقى عمار عرضًا من نادي بيراميدز في الساعات القليلة الماضية للانضمام إلى النادي بداية من الموسم المقبل، وتدعيم صفوف الفريق به.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ :"الفجر الرياضي" بأن عمار يرحب بالانتقال إلى نادي بيراميدز على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد، في ظل رغبته بالحصول على فرصة المشاركة.





وأضاف المصدر بأن اللاعب طلب من مسؤولو نادي بيراميدز وتحديدًا الثنائي ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات التفاوض مع الأهلي لأنه لا يرال مرتبطًا بعقد مع النادي الأحمر.





وتابع المصدر بأن هناك سبب مهم وراء رغبة عمار حمدي في الموافقة على عرض بيراميدز هو رغبته في حجز مكان في تشكيل الفريق، وبالتالي التواجد في أولمبياد طوكيو التي ستقام في صيف العام المقبل.