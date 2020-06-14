استئناف العمل بمشروع تليفريك عجلون بالأردن

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:08 م
تلفريك
تلفريك

أكدت المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية على استمرارية العمل بمشروع تلفريك عجلون.

وقال رئيس مجلس ادارة المجموعة الدكتور خلف الهميسات في بيان اليوم الاحد أنّ تنفيذ المشروع الذي طرح العام الماضي، يسير وفقا للبرنامج الزمني المخطط له.

واضاف، أن العملية التنفيذية للمشروع التي شهدت توقفا استمر شهرين بسبب تداعيات جائحة كورونا واجراءات الحظر بدأت من جديد من خلال كوادر فريق الإشراف الخاص بالمجموعة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.

واشار الهميسات إلى أن المصنع الخارجي انتهى من تصنيع نظام التلفريك بشكل كامل، وسيقوم بتوريدها إلى المقاول الذي سيحال عليه العطاء بأقرب فرصة.

واوضح أن المشروع استكمل انجاز العديد من الاعمال والمحاور الداعمة لتنفيذ المشروع، منوها الى الانتهاء من أعمال فتح الطرق المؤدية إلى الأبراج من قبل كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان, والانتهاء من أعمال فحص الموقع وفحص التربة من قبل استشاري استطلاع الموقع. وقال، انه تم طرح عطاء مركزي خاص بمباني محطات التلفريك والأبراج الحاملة له من خلال دائرة العطاءات الحكومية، وبسبب التعطل خلال جائحة كوفيد- 19 تم استكمال اجراءات الطرح وإصدار عدة ملاحق خلال الفترة الماضية, اضافة الى طرح عطاء الخدمات الهندسية للإشراف على تنفيذ أعمال العطاء المركزي وتنفيذ أعمال عطاء الموقع العام، ومن خلال دائرة العطاءات الحكومية. يذكر أن مشروع تلفريك عجلون أحيل عطاؤه العام الماضي على شركة دوبلمير النمساوية الرائدة عالمياً في هذا المجال، ليتم تنفيذه وفقاً لأفضل الممارسات في مشاريع التلفريك العالمية.

ويحظى مشروع تلفريك عجلون برعاية ومتابعة ملكية سامية، والذي يهدف الى المساهمة في تطوير محافظة عجلون وتحفيز الاستثمارات السياحية ودعم الاقتصاد الوطني, وتوفير فرص للأيدي العاملة من ابناء المجتمع المحلي.

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