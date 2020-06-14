"الوفد" يكشف استعداداته لخوض انتخابات مجلس الشيوخ (فيديو)

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:09 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، إن الحزب جاهز لخوض انتخابات مجلس الشيوخ كونها استحقاق دستوري، مشيرا إلى أن التحالفات خلال انتخابات مجلس الشيوخ واردة بنسبة 90% خاصة في نظام القائمة.

وأضاف "الهضيبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البل" أن حزب الوفد لم يحدد بعد الحزب الذي سيتحالف معه، مشيرا إلى أن المعارضة القوية تنطلق من قاعدة وطنية ولا تحمل أجندة خارجية، وحزب الوفد يلعب دور المعارضة الوطنية ويدعم الدولة كون المواطن هو المستفيد.
   

وأكد أن الوفد سيتحالف خلال انتخابات مجلس الشيوخ مع الأحزاب التي تتبنى أيديولوجية مماثلة، قائلة: "ممكن نتحالف مع مستقبل وطن أو حماة وطن أو الغد، إنما مستحيل التحالف مع النور".

وفي وقت سابقـ وافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات المقدمة من مجلس النواب، بشأن طلب أخذ رأي الهيئة فى تقريري اللجنة التشريعية بشأن تلك المشروعات بقوانين.

ووصلت مشروعات قوانين الانتخابات الممثلة فى قوانين انتخابات مجلس الشيوخ، وتعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، والهيئة الوطنية للانتخابات، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، من مجلس النواب.

وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات بتوزيع مشروعات القوانين على جميع أعضاء الهيئة، حيث قام كل عضو منفردا بفحص ودراسة كل مادة على حدا من كل مشروعات القوانين، وبعد الانتهاء من فحصها من قبل الأعضاء.

وعقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعا لبحث فيما انتهاء إليه كل عضو من الأعضاء والموافقة بالاجماع على مشروعات القوانين وارسل تعديلات القوانين إلى مجلس النواب.

يذكر أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، كان قدر أرسل خطابا إلى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يتضمن طلب أخذ رأي الهيئة على تقريري اللجنة التشريعية عن مشروعات القوانين المقدمة بشأن مجلس الشيوخ، وتعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، والهيئة الوطنية للانتخابات.

يأتي ذلك، في ضوء اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات المنصوص عليها في الدستور وفي المادة (3) من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي من بينها إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، وذلك ليكون رأي الهيئة تحت بصر مجلس النواب أثناء مناقشة هذه المشروعات بقوانين بالجلسة العامة الاسبوع القادم.

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