برشلونة يكشف طبيعة إصابة نجمه

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة كشف عن طبيعة إصابة نجم خط وسط الفريق الهولندي فرينكي دي يونج والتي تعرض لها في مباراة الفريق بالأمس أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني.





وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن دي يونج طلب من الإسباني كيكي سيتين المدير الفني للبارسا تبديله في الدقيقة 85 من عمر المباراة ودخل جونيور فيربو بديلاً له.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن كيكي سيتين اعترف بأن دي يونج هو من طلب الاستبدال بسبب انزعاج طفيف، حيث أشار النجم الهولندي بأصابعه بأن الإصابة بسيطة.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن دي يونج سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية من أجل معرفة مدى خطورة الإصابة خاصة أن الفريق سيلعب مباراة كل 72 ساعة