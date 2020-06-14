تعرف على هدافي البنك بنى سويف في القسم الثاني
الأحد 14/يونيو/2020 - 06:59 م
محمد الحسيني
يحتل فريق بنى سويف بقيادة مديره الفني، حسن موسى، قمة المجموعة الأولى، خلال منافسات الموسم الحالي، بدورى القسم الثاني.
سجل لاعبي الفريق السويفي، 23 هدف ، خلال 17 جولة، إذ يعد أقوى هجوم فى مجموعة الصعيد.
ويقدم الفجر الرياضي قائمة هدافي فريق بنى سويف بالموسم الحالي، إذا تمكن 11 لاعب من تسجيل الأهداف وهم :
1- كريم أشرف 6 أهداف منهم هدفين في البترول وهدف في كلا من سوهاج والإعلاميين وطهطا والمنيا
2- محمود عبد العاطي 4 أهداف منهم هدفين في البترول وهدف في المنيا وضربة جزاء في سوهاج
3- مصطفى صلاح بلية هدفين في ديروط وطهطا
4- محمود بكري هدفين في شبان قنا
5- محمود مكى هدفين في المنيا وديروط
6- معتز محروس هدفين في الإعلاميين ذهاب وعوده
7- على وزة هدف في المنيا
8- بلال سالم هدف في الفيوم
9- حسام البدري هدف في شبان قنا
10- حسام عيسى هدف في شبان قنا
11- رضا عبد العال هدف في الألومنيوم
ترتيب المجموعة الاولى
1- بنى سويف 35 نقطة
2- البنك الأهلي 35 نقطة
3- الالومنيوم 32 نقطة
4- شبان قنا 31 نقطة
5- بترول أسيوط 24 نقطة
6- تليفونات بني سويف 23 نقطة
7- سوهاج 22 نقطة
8- المنيا 19 نقطة
10- الفيوم 18 نقطة
11- ديروط 11 نقطة
12- طهطا 10 نقاط
سجل لاعبي الفريق السويفي، 23 هدف ، خلال 17 جولة، إذ يعد أقوى هجوم فى مجموعة الصعيد.
ويقدم الفجر الرياضي قائمة هدافي فريق بنى سويف بالموسم الحالي، إذا تمكن 11 لاعب من تسجيل الأهداف وهم :
1- كريم أشرف 6 أهداف منهم هدفين في البترول وهدف في كلا من سوهاج والإعلاميين وطهطا والمنيا
2- محمود عبد العاطي 4 أهداف منهم هدفين في البترول وهدف في المنيا وضربة جزاء في سوهاج
3- مصطفى صلاح بلية هدفين في ديروط وطهطا
4- محمود بكري هدفين في شبان قنا
5- محمود مكى هدفين في المنيا وديروط
6- معتز محروس هدفين في الإعلاميين ذهاب وعوده
7- على وزة هدف في المنيا
8- بلال سالم هدف في الفيوم
9- حسام البدري هدف في شبان قنا
10- حسام عيسى هدف في شبان قنا
11- رضا عبد العال هدف في الألومنيوم
ترتيب المجموعة الاولى
1- بنى سويف 35 نقطة
2- البنك الأهلي 35 نقطة
3- الالومنيوم 32 نقطة
4- شبان قنا 31 نقطة
5- بترول أسيوط 24 نقطة
6- تليفونات بني سويف 23 نقطة
7- سوهاج 22 نقطة
8- المنيا 19 نقطة
10- الفيوم 18 نقطة
11- ديروط 11 نقطة
12- طهطا 10 نقاط