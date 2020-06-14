تعرف على هدافي البنك بنى سويف في القسم الثاني

Advertisements

يحتل فريق بنى سويف بقيادة مديره الفني، حسن موسى، قمة المجموعة الأولى، خلال منافسات الموسم الحالي، بدورى القسم الثاني.



سجل لاعبي الفريق السويفي، 23 هدف ، خلال 17 جولة، إذ يعد أقوى هجوم فى مجموعة الصعيد.



ويقدم الفجر الرياضي قائمة هدافي فريق بنى سويف بالموسم الحالي، إذا تمكن 11 لاعب من تسجيل الأهداف وهم :



1- كريم أشرف 6 أهداف منهم هدفين في البترول وهدف في كلا من سوهاج والإعلاميين وطهطا والمنيا

2- محمود عبد العاطي 4 أهداف منهم هدفين في البترول وهدف في المنيا وضربة جزاء في سوهاج

3- مصطفى صلاح بلية هدفين في ديروط وطهطا

4- محمود بكري هدفين في شبان قنا

5- محمود مكى هدفين في المنيا وديروط

6- معتز محروس هدفين في الإعلاميين ذهاب وعوده

7- على وزة هدف في المنيا

8- بلال سالم هدف في الفيوم

9- حسام البدري هدف في شبان قنا

10- حسام عيسى هدف في شبان قنا

11- رضا عبد العال هدف في الألومنيوم



ترتيب المجموعة الاولى



1- بنى سويف 35 نقطة

2- البنك الأهلي 35 نقطة

3- الالومنيوم 32 نقطة

4- شبان قنا 31 نقطة

5- بترول أسيوط 24 نقطة

6- تليفونات بني سويف 23 نقطة

7- سوهاج 22 نقطة

8- المنيا 19 نقطة

10- الفيوم 18 نقطة

11- ديروط 11 نقطة

12- طهطا 10 نقاط