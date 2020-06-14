تعرف على هدافي البنك بنى سويف في القسم الثاني

الأحد 14/يونيو/2020 - 06:59 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
يحتل فريق بنى سويف بقيادة مديره الفني، حسن موسى، قمة المجموعة الأولى، خلال منافسات الموسم الحالي، بدورى القسم الثاني.

سجل لاعبي الفريق السويفي، 23 هدف ، خلال 17 جولة، إذ يعد أقوى هجوم فى مجموعة الصعيد.

ويقدم الفجر الرياضي قائمة هدافي فريق بنى سويف بالموسم الحالي، إذا تمكن 11 لاعب من تسجيل الأهداف وهم :

1- كريم أشرف 6 أهداف منهم هدفين في البترول وهدف في كلا من سوهاج والإعلاميين وطهطا والمنيا
2- محمود عبد العاطي 4 أهداف منهم هدفين في البترول وهدف في المنيا وضربة جزاء في سوهاج
3- مصطفى صلاح بلية هدفين في ديروط وطهطا
4- محمود بكري هدفين في شبان قنا
5- محمود مكى هدفين في المنيا وديروط
6- معتز محروس هدفين في الإعلاميين ذهاب وعوده
7- على وزة هدف في المنيا
8- بلال سالم هدف في الفيوم
9- حسام البدري هدف في شبان قنا
10- حسام عيسى هدف في شبان قنا
11- رضا عبد العال هدف في الألومنيوم

ترتيب المجموعة الاولى

1- بنى سويف 35 نقطة
2- البنك الأهلي 35 نقطة
3- الالومنيوم 32 نقطة
4- شبان قنا 31 نقطة
5- بترول أسيوط 24 نقطة
6- تليفونات بني سويف 23 نقطة
7- سوهاج 22 نقطة
8- المنيا 19 نقطة
10- الفيوم 18 نقطة
11- ديروط 11 نقطة
12- طهطا 10 نقاط

أخبار تهمك

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ يوم

رمضان صبحي يحسم مصيره مع الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

برشلونة يكشف طبيعة إصابة نجمه

منذ ساعة الا ربع

أول رد رسمي للمقاصة على اقتراب محمد إبراهيم من الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عرض إماراتي ضخم لضم نجم جديد من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| عودة الطيران أول يوليو بإجراءات احترازية

منذ ساعة و 28 دقيقة

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

منذ حوالي 5 ساعات

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ حوالي 6 ساعات

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ حوالي 4 ساعات

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ يوم

طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجآت مدوية في تشكيل ريال مدريد أمام إيبار

منذ ساعة و 13 دقيقة

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الإداري يقضي بعدم قبول دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:28 م

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

عاجل| عودة الطيران أول يوليو بإجراءات احترازية

06:18 م

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

01:23 م

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

12:20 م

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

02:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: قطر تمول داعش لغزو إفريقيا بداية من الصومال