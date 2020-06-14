برلماني يكشف إمكانية تنظيم انتخابات مجلس الشيوخ في ظل أزمة كورونا (فيديو)

وأضاف عضو مجلس النواب، أن "المقترح المقدم ينص على انتخاب 100 بالنظام الفردي و100 بالنظام القائمة و100 بتعيين الرئيس"، مشيرا إلى أن كافة موظفي مجلس الشيوخ كانوا يتقاضون رواتبهم خلال فترة إلغائه بعد ضمهم إلى مجلس النواب.وأكد أن مجلس الشيوخ لن يكلف الدولة نفقات زائدة، مضيفا: "مجلس النواب عليه حمل كبير جدا، وتواجد مجلس الشيوخ أمر ضروي جدا"، مشيرا إلى جاهزية حزب مستقبل وطن لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ والمحليات.وتابع "حزب مستقبل وطن عمل خلال الفترة الماضية في كافة المحافظات من خلال إقامة فعاليات يومية وأسبوعية وهو ما ساعد على خلق أرضية للحزب، والانتخابات التكميلية لمجلس النواب نهاية العام الماضي تظهر مدى استعدادنا".وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى أمس.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".