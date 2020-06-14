"بدأ في البرجولة وامتد للتكييف".. سر حريق عمارة اللاعب أحمد عبد الملك

الأحد 14/يونيو/2020 - 06:47 م
اللاعب أحمد عبد الملك
اللاعب أحمد عبد الملك
إيمان عبد العاطي
عقارب الساعة كانت تشير إلى الحادية عشر و14 دقيقة، من مساء أول أمس الجمعة، واندلع حريق هائل في العقار سكن اللاعب أحمد عيد عبد الملك، لاعب نادي الزمالك الأسبق، بميدان لبنان بمنطقة المهندسين، وسط محافظة الجيزة.

أعلي سطح العقار سكن لاعب نادي الزمالك الأسبق، مُبناه غرفة، صاحب العقار مُخزن داخلها منقولات خشبية قديمة.."حاجات مش محتاجها"، وفي تمام الساعة الحادية عشر و14 دقيقة، تصاعدت أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب من "برجولة" متواجدة أعلي سطح العقار، والنيران امتدت إلى وحدة تكييف بالطابق الأخير.. "السلك ساح، ونزل على وحدة التكييف في الدور اللي تحته"، وأخذت النيران تتمدد وتتزايد.

لدي ملاحظة سكان الشقة الأخيرة ألسنة اللهب، أسرعوا بالخروج من الشقة، وأبلغوا شرطة النجدة بوقوع حريق بالعقار سكنهم بميدان لبنان، بمنطقة المهندسين.

اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، دفع بقوات الحماية المدنية بالجيزة تحت إشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بـ 5 سيارات إطفاء، فور تلقيه البلاغ، لتفرض القوات كردونا أمنيا لمنع تمدد النيران إلى باقي الأدوار، وحاصرت القوات ألسنة اللهب، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، وأسفر الحريق عن تفحم المحتويات المتواجدة أعلي سطح العقار.

المعاينة الأولية كشفت إلى أن ماس كهربائي بـ"توصيلة كهربائية عشوائية" السبب في نشوب الحريق.

وفي تمام الساعة 12 منتصف الليل، أجري قوات الحماية المدنية بالجيزة عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.

كان نشر اللاعب أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك الأسبق، تغريده له، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، تضمنت "حصل ماس كهربائي في العمارة عندي وحريقه في الدور الأخير وقبل الأخير واكتر خضه اتخضتها في حياتي أنا وعيلتي وكل الجيران ربنا سلم وستر الحمد الله والمطافي قدرت تنقذ الموقف"، مشيرا: "الخوف علي حبايبك وناسك وأولادك في المواقف دي حاجة صعبة ربنا ما يكتبها علي حد".

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عمارة عقار حريق بوابة الفجر اللاعب أحمد عبد الملك الحماية المدنية

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