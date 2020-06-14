الكشف عن خطة إلغاء الدوري المصري

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف

كشف أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري السابق، عن خطة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة مهام الجبلاية، لإلغاء الدوري المحلي هذا الموسم بعد تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر وإصابة عشرات الآلاف.


خطة إلغاء الدوري المصري

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:"السيناريو يتمثل في دعوة الأندية ومناقشتها في إمكانية العودة، والإجابة ستكون باللجوء للتصويت".


وأضاف شوبير: "التصويت سيكون بإلغاء الدوري والموافقة على لعب كأس مصر، وبحث موعد الدوري الجديد، وكل عام وأنتم بخير".


ويعقد مسؤولو اللجنة الخماسية، اجتماعًا مع ممثلي أندية الدوري المصري، على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين، من أجل مناقشة فكرة عودة البطولة.


من جانبه أعلن المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، في تصريحات متلفزة، أنه في حال انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا قبل نهاية الشهر الجاري، سيعود النشاط الرياضي في يوليو.


عودة النشاط الرياضي في مصر

تقرر عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو الجاري، بناءا على قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.


وأكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تستعد لاستئناف النشاط وفقا لقرارات رئيس الوزراء، خلال الفترة المقبلة.


وأوضح وزير الشباب والرياضة أن عودة النشاط الرياضي ستكون مع وضع ضوابط واجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أخبار تهمك

عاجل.. الإداري يقضي بعدم قبول دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ حوالي 6 ساعات

عرض إماراتي ضخم لضم نجم جديد من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد رسمي للمقاصة على اقتراب محمد إبراهيم من الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام

منذ حوالي 11 ساعة

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

منذ حوالي 5 ساعات

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ يوم

برشلونة يكشف طبيعة إصابة نجمه

منذ ساعة الا ربع

رمضان صبحي يحسم مصيره مع الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ يوم

مفاجآت مدوية في تشكيل ريال مدريد أمام إيبار

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل| عودة الطيران أول يوليو بإجراءات احترازية

منذ ساعة و 26 دقيقة

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:28 م

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

عاجل| عودة الطيران أول يوليو بإجراءات احترازية

06:18 م

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

01:23 م

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا (فيديو)

12:20 م

موعد ذروة كورونا وقصة فصيلة الدم.. أبرز تصريحات رئيس لجنة مكافحة الفيروس

02:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: قطر تمول داعش لغزو إفريقيا بداية من الصومال