مي عمر تتألق في أحدث ظهور لها علي السوشيال ميديا

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:50 م
مي عمر
مي عمر
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة مي عمر متابعيها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"

وظهرت مي بالصورة أمام سيارتها بإطلالة كاچول مرتدية تيشرت أبيض وبنطلون چينز أزرق ، وحاملة حقيبة سوداء ، وعلقت علي الصورة : تجاهل أولئك الأشخاص الذين يتحدثون عن خلف ظهرك ، هذا هو المكان الذي ينتمون إليه وراء ظهرك.

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور مي، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ملكه جمال مصر والبلدان المجاوره" وأضاف آخر"بعشقك يا مي انتي قمر وجميله اوي وطيبة ومتواضعة وموهوبه وكل حاجة حلوة في الدنيا دي بحبك قوي .

يشار أن مي شاركت مؤخرا بمسلسل الفتوة مع النجم ياسر جلال وحققت من خلاله نجاحا جماهيريا ، كما أنها تخوض تجربة البطولة المطلقة الأولى فى الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل جديد يحمل اسم "لؤلؤ" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة للعرض فى موسم بعيداً عن شهر رمضان، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام الذى بدوره يعمل على ترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لبدء التصوير خلال الأسابيع المقبلة.
مي عمر تتألق في أحدث ظهور لها علي السوشيال ميديا

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