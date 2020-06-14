عودة الطيران المنتظم بين الإمارات والبحرين يوم الجمعة المقبل

الأحد 14/يونيو/2020 - 06:54 م
طيران منتظم
طيران منتظم

كشفت شركة طيران إماراتية عن استعدادها لتشغيل خط طيران منتظم من و إلى مطار البحرين الدولي بداية من يوم الجمعة المقبل.

وأعلنت الاتحاد للطيران عزمها تشغيل رحلات من وإلى مطار البحرين الدولي بداية من 19 يونيو الجاري.

وستربط هذه الرحلة العاصمة أبوظبي بالمنامة وسيتم تشغيل الرحلات على طائرة بوينج 9-787. وعلى المسافرين الراغبين في حجز رحلاتهم مع الاتحاد للطيران، زيارة موقع etihad.com ومراجعة الخيارات المتوفرة والبقاء على اطلاع بمتطلبات الدخول إلى الوجهات.

وتتوفر امكانية حجز الرحلات على تطبيق الهواتف الذكية أو من خلال الاتصال على مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران داخل دولة الامارات، أو الحجز عن طريق وكلاء السفر المحليين أو وكلاء السفر على الانترنت.

وستقلع رحلات المغادرة في 19، 21، 26 و28 من شهر يونيو الجاري على رحلة رقم EY 371 من أبوظبي في الساعة 01:30 ظهراً وتصل إلى المنامة في الساعة 01:45.

أما بالنسبة لرحلات العودة، فسيتم تسيير الرحلات في 19، 21، 26 و28 من شهر يونيوالجاري. وستقلع الرحلة EY 378 من المنامة في الساعة 03:15 ظهراً وتصل إلى أبوظبي في الساعة 05:25 عصراً.

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